Ministra de Exteriores palestina: España es «clave» para la revisión del acuerdo Israel-UE

3 minutos

Ramala, 10 sep (EFE).- La ministra de Exteriores de la Autoridad Palestina, Varsen Aghabekian, afirmó que el rol de España está siendo «clave» para una posible suspensión del acuerdo de asociación de la Unión Europea (UE) con Israel, respaldada este miércoles por la presidenta europea, Ursula von der Leyen, y añadió que juega además un «papel fundamental» influyendo a otros países para que «se pronuncien en apoyo a Palestina».

«España desempeña un papel fundamental, y lo ha ejercido, consiguiendo e influyendo en otros para que tomen medidas y se pronuncien en apoyo a Palestina», dijo en una entrevista con EFE celebrada este miércoles en la sede de su ministerio en Ramala poco antes del anuncio de Von der Leyen.

Aghabekian recordó que España fue uno de los primeros países en solicitar la revisión del acuerdo de asociación entre la UE e Israel. «Esto supone un gran avance para nosotros, ya que llevamos mucho tiempo pidiendo una revisión, y dicha revisión es importante porque muestra al mundo que Israel ha violado dicho acuerdo», añadió.

Y explicó que el artículo 2 de dicho acuerdo «establece claramente que, si hay violaciones, se deben tomar medidas». «En ese sentido, creo que España fue clave para impulsar este avance», dijo.

Este miércoles, Von der Leyen propuso suspender parcialmente el acuerdo de asociación comercial con Israel, así como sancionar a los ministros israelíes extremistas y a los colonos violentos, unas medidas a las que el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, dio su apoyo total.

Las palabras de Von der Leyen se producen después de que esta semana el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunciara una seria de medidas contra Israel por lo que califica de «genocidio» de Gaza, como un embargo de armas, un veto de entrada al país de los dos ministros ultranacionalistas del Gobierno israelí, la prohibición de tránsito de buques por puertos españoles o la importación de productos.

Sobre las relaciones bilaterales con España, la ministra de Exteriores del Gobierno palestino afirmó que son actualmente «muy buenas». «Nos hemos reunido y nos reuniremos en varias ocasiones. Mantenemos una coordinación continua», indicó.

La cooperación entre los dos países, explicó, no solo es en materia política, sino también económica y en el ámbito social.

«No podemos ignorar el apoyo que España ha ofrecido a Palestina en términos de apoyo al desarrollo, apoyo financiero para proyectos de desarrollo, para mujeres, para jóvenes, para agua, energía y asistencia humanitaria en Gaza», indicó para añadir que, por todo ello, «España es un frente muy importante».EFE

mt/jac

(foto) (vídeo)