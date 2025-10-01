Ministra de Milei pide explicaciones a candidato oficialista por lazos con narcotráfico

Buenos Aires, 1 oct (EFE).- La ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Patricia Bullrich, pidió este miércoles a José Luis Espert, diputado nacional y reconocido candidato del partido oficialista La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones legislativas del 26 de octubre, que brinde explicaciones tras la denuncia que lo vincula con un empresario acusado por la Justicia de Estados Unidos de integrar una red internacional de narcotráfico.

“Nosotros que combatimos el narco con todo no podemos aceptar conductas de personas aliadas al narco”, expresó Bullrich en una entrevista con radio La Red, en referencia a la denuncia contra Espert, presentada en los últimos días por Juan Grabois, que representará al peronismo en las elecciones de octubre y competirá contra el candidato oficialista en la provincia de Buenos Aires.

“Es muy importante en este momento aclarar la situación ya”, insistió la ministra y aliada política del presidente argentino, Javier Milei.

La denuncia refiere a un presunto lavado de dinero por parte de Espert, quien habría recibido 200.000 dólares en febrero de 2020 por parte de Federico “Fred” Machado, un empresario detenido con pedido de extradición de la justicia de Estados Unidos, donde enfrenta cargos por fraude y narcotráfico.

Por esta causa, pesa sobre él un pedido de extradición a Estados Unidos, cuya resolución aguarda desde 2021 en detención domiciliaria.

La denuncia contra el diputado de ultraderecha quedó radicada en un juzgado federal en San Isidro, provincia de Buenos Aires, mientras continúa abierta otra investigación por aportes a la campaña presidencial de Espert en las elecciones de 2019.

Ese año, Machado trasladó al actual integrante de LLA en su avión privado para una actividad proselitista en la ciudad de Viedma, al sur del país.

“Hace falta una explicación, es algo de 2019. Hay que ver qué explicación dio en ese momento y qué presentó, es lo que necesitamos saber. Él puede haber presentado en la Justicia Electoral una explicación, que puede ser válida o no, es importante conocerla”, subrayó Bullrich.

Y concluyó: “Parece que, estando en una elección, se le metió alguien que estaba metido en el narco”.

Milei defendió este martes públicamente a Espert y calificó las denuncias como “chimentos de peluquería”, en una entrevista con el canal A24.

Espert, en tanto, denunció una «campaña sucia» del kirchnerismo y relativizó los hechos. “Siempre vuelven con lo mismo. En enero o febrero de 2019 quería presentar mi libro en Viedma, me llevó en su avión”, declaró en diálogo con el canal TN sobre su relación con Machado.

Diputados de la oposición presentaron este martes un pedido ante el Congreso nacional para que Espert sea apartado de su rol como titular de la comisión legislativa de Presupuesto a partir de la actual denuncia, bajo la figura de «inhabilidad moral». EFE

