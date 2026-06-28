Ministra de Sanidad francesa cree que esta ola de calor no será tan mortal como la de 2003

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París, 28 jun (EFE).- La ministra de Sanidad de Francia, Stéphanie Rist, estimó, en una entrevista al canal BFMTV, que los fallecimientos asociados a la actual ola de calor «probablemente» no llegarán al nivel de los de agosto de 2003, cuando se registró un aumento de la mortalidad de 15.000 personas.

Rist realizó estas declaraciones después de que las autoridades francesas ofreciesen este domingo un primer balance provisional sobre las víctimas relacionadas con el extremo calor en el país, tras 11 días del inicio de la ola: 1.000 muertes más que lo habitual desde el pasado miércoles, coincidiendo solo con la mitad del fenómeno.

«Aunque la ola de calor es comparable desde el punto de vista meteorológico a la de 2003, probablemente no estaremos en la misma situación desde el punto de vista sanitario», expuso Rist.

Por su parte, el ministro del Interior de Francia, Laurent Núñez, explicó a la prensa que durante últimos cuatro días hubo jornadas con un aumento del 40 % de las llamadas a los servicios de urgencias asociadas con el calor.

Según Santé publique France, el organismo que dio el primer balance de víctimas esta mañana, «desde el 24 de junio, se han observado alrededor de 1.000 muertes adicionales -cifras no consolidadas- en comparación con los fallecimientos registrados en los meses anteriores».

Este organismo señaló que el fenómeno afecta principalmente a los mayores de 65 años (un 85 % de los casos), al tiempo que apuntó a un aumento del 40 % solo en los fallecimientos a domicilio.

«Este aumento es más pronunciado en las regiones bajo alerta roja en los últimos días, en particular en Isla de Francia (región parisina), Nueva Aquitania, Bretaña, Centro-Valle de Loira, Normandía y Países del Loira», indicó Santé France.

Este primer balance, según Santé France, ha de ser interpretado «con prudencia», pues «la mortalidad será más elevada» debido a una «subestimación de los datos», que se basan únicamente en certificados de defunción electrónicos.

El Gobierno francés ya había alertado este sábado de que los «efectos sanitarios» de la ola larga y extrema ola de calor están «aún por llegar» en los próximos días.

En su actualización de la mañana, la agencia meteorológica Météo France solo dejó a dos departamentos -del total de casi 100 del país- en alerta roja por extremo calor, ambos situados en el noreste del país. Sin embargo, cerca de la mitad del país estaba en alerta naranja -la segunda más grave-, entre ellos París y su región. EFE

atc/rml