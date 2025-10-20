Ministra de Transición Ecológica: ahorro energético del cambio de hora es cada vez menor

Ginebra, 20 oct (EFE).- La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España, Sara Aagesen, defendió la propuesta que este lunes presenta el Gobierno ante la Unión Europea para que se acabe definitivamente con el cambio de hora porque el ahorro energético que en su día lo justificó a su juicio es cada vez menor.

«Entendemos que gran parte de la población demanda evitar ese cambio de hora porque provoca distorsiones en los hábitos, en las horas de sueño, y desde el punto de vista del ahorro el sistema energético a nivel europeo evoluciona, cambia y se ve cómo esos ahorros cada vez tienen menor impacto», señaló la ministra y vicepresidenta tercera a EFE.

No debe medirse su impacto sólo en términos económicos, sino también sobre la salud y el bienestar de la población, insistió la ministra, que este lunes asiste en Ginebra a un congreso de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) para impulsar los sistemas de alerta temprana ante fenómenos meteorológicos extremos.

Aagesen señaló que en el pasado una de las ventajas del cambio de hora tenía que ver con el alumbrado, pero al adoptar sistemas que gastan menos energía ya no se ve como algo tan necesario.

«Los sistemas han evolucionado de forma muy positiva, con la utilización de led que tienen un consumo mucho más bajo, con lo cual la diferencia de ahorro es muy distinta», explicó.

La ministra no quiso valorar si la propuesta española, que se presenta este lunes en la reunión de ministros de Energía de los Veintisiete en Luxemburgo, se encontrará o no con resistencia de otros países de la UE, pero subrayó que lo importante es «que ese debate vuelva a formar parte de las discusiones» y se disponga de la mejor información posible de cara a tomar decisiones.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, adelantó este lunes en redes sociales que España propondrá a la Unión Europea acabar definitivamente con el cambio de hora, precisamente en la semana en la que, como viendo siendo práctica habitual, se retrasarán los relojes 60 minutos en la madrugada del domingo.

El debate sobre acabar o no con el cambio de hora se inició en Europa en 2018, cuando el entonces presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, anunció una propuesta legislativa para poner fin a los cambios horarios, tras haber escuchado a millones de ciudadanos que manifestaron su opinión a través de una consulta pública. EFE

