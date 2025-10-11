Ministra española Rego visitará campamento de refugiados palestinos en Jordania

3 minutos

Redacción Internacional, 11 oct (EFE).- La ministra española de Juventud e Infancia, Sira Rego, visitará el campo de refugiados de Jerash, en el que viven palestinos desplazados en Jordania, así como almacenes de ayuda humanitaria de la Agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA).

En un comunicado, el Ministerio del que Rego es titular informó este sábado de su agenda durante su viaje a Jordania, donde se encuentra para conocer la labor de la UNRWA.

Rego ha recalcado que «cualquier acuerdo debe contar con la voz del pueblo palestino, y eso también incluye a los cientos de miles de personas que se encuentran en el exilio como consecuencia de la ocupación israelí», según el comunicado.

Durante los próximos días, Rego mantendrá diferentes encuentros con personal de la UNRWA y, en Jerash, se reunirá con el Parlamento Estudiantil del campo.

«Asimismo, mantendrá reuniones con varios miembros del Gobierno jordano, como el ministro de Juventud o la ministra de Asuntos Sociales, responsable también del departamento de Infancia», informa el ministerio.

El Gobierno israelí anunció en septiembre que Sira Rego, de padre palestino, tenía prohibida la entrada al país por su llamado al boicot de productos israelíes y la acusación de que Israel es «un Estado genocida».

La ministra española participó este sábado en un encuentro con personas jóvenes jordanos, en el que subrayó la necesidad de garantizar que los jóvenes participen en los asuntos públicos y políticos.

«Hay numerosas cuestiones que unen a la juventud de todos los países, como el reto de la digitalización o de la lucha como el cambio climático, y los Estados tenemos la obligación de escuchar y atender sus demandas», dijo durante el encuentro, en el que participaron también el embajador de España en Jordania, Miguel de Lucas, y la coordinadora general de Cooperación española en el país, Cristina Gutiérrez Hernández.

Según el Ministerio, el resto de participantes en la reunión agradecieron «la posición de España frente al genocidio en Gaza» y subrayaron la necesidad de seguir presionando «para el fin real de los ataques en la Franja», así como el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) a los proyectos en Jordania.

Durante la mañana, Rego conoció diferentes proyectos de participación ciudadana en el país financiados por la AECID a través del programa NAZAHA, que cuenta con un presupuesto de 3,4 millones de euros.

La ministra asistió a la presentación de las herramientas desarrolladas por la organización Rasheed-Transparency International para llevar a municipios jordanos mecanismos de participación ciudadana como podcasts o aplicaciones móviles. EFE

lsr/amg