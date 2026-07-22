Ministra francesa de Ecología se retracta y sigue en el cargo, a pesar de la ley agrícola

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París, 22 jul (EFE).- La ministra de Transición Ecológica de Francia, Monique Barbut, se retractó en su decisión de dimitir y seguirá en el cargo, a pesar de la aprobación de la ley agrícola que la llevó a renunciar porque reintroduce dos pesticidas prohibidos en Francia, aunque no en la Unión Europea.

Esta decisión, confirmada este miércoles por la portavoz del Gobierno, Maud Bregeon, sucede después de que la propia Barbut hubiese ratificado hoy mismo su firme intención de dimitir ante el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

La portavoz confirmó que la ministra dio marcha atrás por petición del propio Macron.

«Llegaron (Macron, Barbut y el primer ministro, Sébastien Lecornu) a un acuerdo sobre tres pilares en los que trabajar: los bosques, el agua y la salud medioambiental», señaló Bregeon, en una conferencia de prensa celebrada tras el Consejo de Ministros.

La retractación ha causado sorpresa en Francia pues Barbut había asegurado, en un mensaje difundido este miércoles en su cuenta en la red social LinkedIn, que su decisión de dimitir era firme porque la política «no era» su «mundo».

En ese mismo mensaje, la ministra hizo balance de sus nueve meses en el cargo aseverando que ha tratado de defender «lo que no se manifiesta, no vota y no grita».

Sin embargo, había admitido que «las fuerzas que se oponen» a esa agenda «se han vuelto tan poderosas» que ya no disponía de los medios para llevar adelante su proyecto.

Barbut ya había adelantado el martes que iba abandonar el Ejecutivo como consecuencia de la aprobación de la ley agrícola de emergencia, una iniciativa impulsada por el Gobierno macronista que ha generado una fuerte controversia dentro y fuera del Ejecutivo por permitir, bajo condiciones excepcionales, la reintroducción de dos pesticidas prohibidos en Francia.

La ley de la discordia permite que la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria (Anses) autorice, de forma excepcional y bajo criterios estrictos, el uso de las sustancias activas acetamiprid y flupyradifurona para un número limitado de producciones agrícolas afectadas por dificultades económicas.

Barbut, de 69 años, es economista y una reconocida experta en diplomacia climática. Fue nombrada ministra de Transición Ecológica, de la Biodiversidad y de las Negociaciones Internacionales sobre el Clima y la Naturaleza en octubre de 2025.

Fue secretaria ejecutiva de la Convención de la ONU de Lucha contra la Desertificación (2013-2019) y directora ejecutiva del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (2006-2012).

También ocupó cargos de responsabilidad en el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Agencia Francesa de Desarrollo, presidió WWF Francia entre 2021 y 2023 y participó en diversas misiones como enviada especial francesa para el clima y la biodiversidad. EFE

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