Ministra Lustemberg recalca importancia de vacunaciones contra sarampión ante nuevos casos

Ginebra, 21 nov (EFE).- La ministra de Salud Pública uruguaya, Cristina Lustemberg, subrayó la importancia de seguir los programas de vacunación infantil contra el sarampión, ante la aparición de varios casos importados.

«Estamos muy atentos llevando a cabo todas las medidas de cuidado epidemiológico, de diagnóstico, e instamos a la ciudadanía a tener las dos dosis», destacó en declaraciones a EFE durante su asistencia a las reuniones de la convención antitabaco en Ginebra.

Lustemberg explicó que «los niños tienen que ser vacunados a los 12 y a los 15 meses, y las personas nacidas a partir de 1967 también tienen que tenerlas».

«Es una vacuna gratuita y se puede administrar en cualquier puesto de vacunación a lo largo y ancho del país», agregó.

La ministra recordó que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió de que América ha dejado de ser un continente libre de sarampión.

Es una enfermedad que «nos genera una gran alerta porque sabemos que en los niños pequeños, aún sin vacunar, puede producir cuadros graves como neumonías», aseguró.

Uruguay, donde apenas se habían confirmado casos en los últimos años, informó el jueves de tres positivos de sarampión en el oeste del país, en personas no vacunadas. EFE

