The Swiss voice in the world since 1935

Ministra palestina: Espero que Trump sea nominado al Nobel por solventar nuestro problema

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Ramala, 13 ago (EFE).- La ministra de Exteriores palestina, Farsin Aghabekian, afirmó este miércoles que espera que el presidente estadounidense, Donald Trump, pueda ser nominado para el premio Nobel de la Paz por solventar el problema palestino, «porque es uno de los temas más delicados del mundo».

«Tenemos que hacer llegar nuestra voz al presidente Trump y a la gente que toma decisiones a su alrededor en Estados Unidos, porque si quieren forjar la paz en la región, esa paz pasa por los derechos de los palestinos; sin eso nunca habrá paz en esta zona», dijo en una rueda de prensa celebrada en Ramala.

La ministra confirmó que en estos momentos no hay conversaciones directas entre la Autoridad Nacional Palestina (ANP, que gobierna Cisjordania ocupada por Israel) y Trump, aunque sí indirectas.

«Si el presidente Trump quiere ser nominado para el Premio (Nobel) de la Paz, esperamos que lo sea por solventar nuestro problema también», dijo Aghabekian.EFE

mt/alf

(foto) (vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR