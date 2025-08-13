Ministra palestina: Espero que Trump sea nominado al Nobel por solventar nuestro problema
Ramala, 13 ago (EFE).- La ministra de Exteriores palestina, Farsin Aghabekian, afirmó este miércoles que espera que el presidente estadounidense, Donald Trump, pueda ser nominado para el premio Nobel de la Paz por solventar el problema palestino, «porque es uno de los temas más delicados del mundo».
«Tenemos que hacer llegar nuestra voz al presidente Trump y a la gente que toma decisiones a su alrededor en Estados Unidos, porque si quieren forjar la paz en la región, esa paz pasa por los derechos de los palestinos; sin eso nunca habrá paz en esta zona», dijo en una rueda de prensa celebrada en Ramala.
La ministra confirmó que en estos momentos no hay conversaciones directas entre la Autoridad Nacional Palestina (ANP, que gobierna Cisjordania ocupada por Israel) y Trump, aunque sí indirectas.
«Si el presidente Trump quiere ser nominado para el Premio (Nobel) de la Paz, esperamos que lo sea por solventar nuestro problema también», dijo Aghabekian.EFE
