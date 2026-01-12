Ministro advierte que «nadie quedará impune» tras llegada a Ecuador de exconcejal prófugo

Quito, 12 ene (EFE).- «Nadie quedará impune», advirtió este lunes el ministro ecuatoriano del Interior, John Reimberg, al confirmar la entrega por parte de Colombia del exconcejal correísta ecuatoriano Miguel Morocho Rodríguez, requerido por el presunto delito de tentativa de asesinato, y quien fue detenido en el país vecino cuando intentaba salir hacia Venezuela.

«Que quede claro: nadie quedará impune», subrayó Reimberg en X al adjuntar un mensaje de su Ministerio con fotografías de la entrega de Morocho en el fronterizo puente Rumichaca.

Morocho fue elegido concejal para el periodo 2023-2027 por el movimiento Revolución Ciudadana, liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), y sobre él pesaba además una alerta roja de Interpol para su localización.

«Miguel Morocho Rodríguez, exconcejal de Santo Domingo de los Tsáchilas, fue entregado a las autoridades ecuatorianas tras mantenerse prófugo desde el 9 de septiembre de 2025, un día antes que se emitiera la orden de captura por el presunto delito de tentativa de asesinato, ocurrido en marzo del año anterior», señaló el Ministerio.

Añadió que las investigaciones determinaron que el requerido huyó hacia Colombia y posteriormente intentó cruzar de manera irregular hacia Venezuela a través del puesto de control migratorio terrestre La Unidad – Puente Internacional Atanasio Girardot, en Villa del Rosario, «con el objetivo de evadir a la justicia ecuatoriana».

Se lo localizó gracias al intercambio de alertas entre la Subsecretaría de Migración del Ecuador y Migración Colombia, al trabajo articulado del Bloque de Búsqueda de la Policía Naciona del Ecuador y a la cooperación internacional con Estados Unidos, explicó.

El ciudadano fue entregado oficialmente en el Puente Internacional de Rumichaca, donde quedó a órdenes de las autoridades para continuar con el debido proceso legal.

«El Estado ecuatoriano actuará con firmeza para que los responsables de delitos graves respondan ante la justicia», finalizó el mensaje. EFE

sm/gad

(foto)