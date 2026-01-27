Ministro alemán del Interior dice que reforzará lucha contra el extremismo de izquierdas

2 minutos

Berlín, 27 ene (EFE).- El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, anunció este martes que utilizará todos los recursos para hacer frente a grupos extremistas de izquierda, tras un acto de sabotaje perpetrado hace tres semanas y que dejó sin electricidad a parte del suroeste de Berlín.

«Vamos a fortalecer la lucha contra el extremismo de izquierdas, contra el terrorismo de izquierdas», dijo Dobrindt en una conferencia de prensa.

Concretamente, Dobrindt anunció que dedicará más personal y más recursos a los organismos responsables de esa tarea, entre ellos la Oficina Federal para la Protección de la Constitución.

Dodrindt subrayó que se mantendrá también la lucha contra el extremismo de derechas y contra el islamismo, pero dijo que durante mucho tiempo el extremismo de izquierdas había sido subestimado por lo que es preciso reforzarlo.

El sabotaje de hace tres semanas -que dejó sin electricidad a 45.000 viviendas- fue revindicado por el autodenominado Grupo Volcán, considerado de extrema izquierda y del que se conocen pocos detalles concretos.

La Oficina Federal de lo Criminal (BKA) y la Fiscalía General han llamado a la población a suministrar posibles indicios de los responsables del sabotaje, ocurrido el 3 de enero.

Los testimonios o informaciones que llevasen a determinar los responsables pueden ser recompensados hasta con un millón de euros, según un comunicado conjunto de la BKA y la fiscalía.

La fiscalía general adelanta investigaciones contra desconocido por sospecha de pertenencia a una organización terrorista, sabotaje y atentado incendiario. EFE

