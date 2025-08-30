The Swiss voice in the world since 1935

Copenhague, 30 ago (EFE).- El ministro alemán de Exteriores, Johannes Wadephul, dijo este domingo en Copenhague que sólo un aumento de presión puede llevar a Rusia a la mesa de negocaciones y que mientras Ucrania y el mundo quieren la paz lo que pretende el presidente ruso, Vladimir Putin, es continuar la guerra.

«Recomiendo que adelantemos los debates correcto y el debate es como y cuando se puede llevar a Rusia a la mesa de negociaciones. Los europeos nunca estuvimos entre quienes creyeron que ello se podría lograr en una semana», dijo Wadephul a su llegada al consejo informal de Exteriores de la UE en Copenhague.

«El mundo quiere la paz, Ucrania quiere la paz. Pero Vladimir Putin quiere continuar su guerra. Sólo un aumento de una presión efectiva y el apoyo a Ucrania puede llevar a Rusia a la mesa de negociaciones», agregó.

Wadephul dijo que el camino de las sanciones era adecuado y que las que ya han aplicado han tenido repercusiones y que es importante preparar el nuevo paquete de sanciones pero añadió que también es importante la ayuda económica militar a Ucrania y lamentó que no se ha cumplido con todo lo que se ha prometido.

«Ucrania necesita apoyo militar y financiero y todavía no se ha cumplido con todo lo que se ha prometido», aseguró. EFE

