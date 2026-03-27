Ministro alemán reitera que el apoyo a Ucrania no puede debilitarse

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París, 27 mar (EFE).- El ministro de Exteriores alemán, Johanes Wadephul, reiteró este viernes, tras un encuentro en el marco del G7 con su homólogo ucraniano Andi Sibiga, que el apoyo a Ucrania no puede debilitarse e insistió en que una victoria rusa deterioraría la situación de seguridad en Europa y en otras partes del mundo.

«Hemos tenido un encuentro con nuestro colega ucraniano Andri Sibiga. Yo he insistido en que el apoyo a Ucrania en su defensa contra la guerra de agresión no puede debilitarse», señaló Wadephul en París ante periodistas alemanes.

«Si Rusia gana esta guerra, se deterioraría la situación de seguridad en Europa y también más allá del Atlántico». agregó.

Wadephul dijo también que es claro que el presidente ruso, Vlladimir Putín, calcula con la posibilidad de que la guerra en Oriente Medio distraiga la atención de Ucrania y agregó que hay que hacerlo todo para evitar que funcione «ese cálculo cínico».

Asímismo, recordó que las dos guerras están relacionadas en la medida en que Irán ha apoyado permanentemente a Rusia y dijo que ahora Ucrania está actuando también en la región ofreciéndole su experiencia a los estados de la región atacados por Irán.

«Eso muestra como cambia la situación geopolítica y la importancia que tiene Ucrania como socio estratrégico también para los europeos», subrayó.

Wadephul elogió también la resistencia ucraniana ante los continuos intentos de Putin por resquebrajar su morar con ataques al sistema energético en pleno invierno.EFE

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