Ministro anuncia visitas a Paraguay del príncipe de Mónaco y del canciller de Israel

Asunción, 27 oct (EFE).- El ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez, anunció este lunes las próximas visitas al país del príncipe Alberto II de Mónaco y del canciller de Israel, Gideon Saar, como parte de la agenda diplomática para lo que resta del año.

Ramírez, al intervenir en una reunión del Consejo de Ministros encabezada por el presidente Santiago Peña, que fue transmitida en vivo por los medios estatales, informó que también será recibido en el país el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Mathias Cormann.

La visita del príncipe de Mónaco está prevista del 3 al 5 noviembre, aunque no está «cerrada» la fecha de la llegada del ministro israelí, indicó a EFE una fuente del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Cormann tiene previsto asistir en Asunción a la tercera edición de la Cumbre Ministerial Latinoamericana sobre Gobernanza de la OCDE.

Fuentes del organismo anticiparon el pasado 7 de octubre que el encuentro tendrá lugar en este país el próximo 10 de noviembre.

El jefe de la diplomacia de Asunción destacó que Paraguay volverá a asumir la presidencia temporal del Mercado Común del Sur (Mercosur), que actualmente detenta Brasil.

Asimismo, anunció que el país participará en la Cumbre de las Américas, en República Dominicana, programada para la primera semana de diciembre.

En el balance, Ramírez subrayó que se reforzó la «alianza estratégica con Estados Unidos» y que Paraguay recibió en agosto visitas de delegados de los departamentos de Estado y de Defensa de ese país.EFE

