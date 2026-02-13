Ministro argentino destaca importancia estratégica de minerales críticos para crecimiento

3 minutos

Múnich (Alemania), 13 feb (EFE).- El ministro argentino de Exteriores, Pablo Quirno, destacó este viernes en la Conferencia de Seguridad de Múnich la relevancia estratégica del sector de los minerales críticos debido a su carácter crucial para el futuro crecimiento de Occidente.

En un coloquio sobre materias primas y energía en el que participó también el director del Consejo Nacional de Dominancia Energética de la Casa Blanca, Jarrod Agen, y la ministra de Economía alemana, Katherina Reiche, entre otros, Quirno recordó la reunión a la que asistió la semana pasada en Washington sobre minerales críticos.

«No es algo comercial, no se trata de proyectos aislados. Hoy en día todo tiene que tener un propósito estratégico, porque es crítico para el futuro crecimiento de Occidente», afirmó.

El canciller argentino destacó que el Gobierno encabezado por el presidente de su país, Javier Milei, ha conseguido crear finalmente en Argentina -un país conocido «por no ser capaz de comprometerse con un marco estable», según dijo- unas condiciones económicas que no se habían dado en décadas.

«En los dos últimos años lo hemos hecho muy agresivamente. Hemos sido capaces de crear unas condiciones para que el sector de los minerales críticos sea atractivo para los inversores», señaló, y afirmó que Argentina cuenta con las mayores reservas de litio del mundo, con un 20 % del total global.

«Siempre tuvimos los recursos, el capital humano, pero no éramos capaces de crear las condiciones para hacer de Argentina un lugar para invertir a largo plazo», aseguró Quirno, en vista de que las inversiones en el sector minero siempre implican una apuesta a largo plazo.

La «estabilidad macroeconómica» implantada por el Gobierno de Milei ha creado un «horizonte» para los inversores, continuó, con lo que se ha atraído a «actores globales» de la talla de las multinacionales BHP, Rio Tinto y Glencore.

«Todos están mirando proyectos en Argentina e invirtiendo», dijo Quirno, que se congratuló de que su país haya podido convertirse en una «proposición diversificadora» en la matriz energética.

«De eso se debe cuidar Occidente, de protegerse y proteger sus perspectivas de crecimiento», enfatizó.

En este sentido, aludió al concepto de la «dominancia energética» empleado por Agen, que describió como «la mezcla entre los recursos y cómo los usamos para lograr objetivos geopolíticos» y afirmó que en el caso de las Américas la meta es «tener una región más segura».

Argentina aspira a ser parte del diálogo estratégico, dijo, no sólo en lo que se refiere a la extracción de minerales, sino también en tanto que socio fiable que participa en la cadena de valor. EFE

cph/cae/fpa

(foto)