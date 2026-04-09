Ministro buscará «eficiencia del gasto» ante caída de ingresos tributarios en Paraguay

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Asunción, 9 abr (EFE).- El nuevo ministro de Economía y Finanzas de Paraguay, Óscar Lovera, dijo este jueves que enfocará su gestión en mejorar la «eficiencia del gasto» público y en «priorizar» los programas de inversión del Gobierno ante una caída de los ingresos tributarios que han obligado a aplicar una serie de ajustes fiscales.

«Queremos trabajar en la eficiencia del gasto y principalmente sentarnos con los ministerios para poder identificar los programas que van directamente en beneficio de la población y priorizar», indicó Lovera en una conferencia de prensa luego de ser juramentado en el cargo por el presidente, Santiago Peña.

Lovera, quien fue viceministro de Administración Financiera, apuntó que «los números reflejan una economía fuerte» con un crecimiento del 6,6 % en 2025, pero que el país atraviesa una «situación coyuntural» por la disminución de los ingresos tributarios provenientes del comercio exterior a raíz de la depreciación del dólar respecto a la moneda local, el guaraní.

El 85 % de los ingresos que dispone el Estado paraguayo provienen de los tributos, dijo Lovera, pero la recaudación acumulada entre enero y febrero pasado presentó un «comportamiento negativo» respecto al mismo período de 2025.

En todo caso, el ministro aseguró que «todos» los recursos previstos para programas sociales «están asegurados» y no serán «objeto de algún tipo de restricción».

Asimismo, indicó que honrarán las deudas con proveedores del Estado a través de «un plan de pagos».

Gremios de la construcción denunciaron en marzo pasado que el Estado adeuda cerca de 360 millones de dólares a contratistas por obras públicas, mientras que empresas farmacéuticas reclamaron el pago de unos 775 millones de dólares.

El 18 de marzo, el Gobierno propuso a contratistas del Estado pagar 150 millones de dólares en deudas por obras de infraestructura mediante contratos de factoraje, un instrumento que permitirá ceder las obligaciones a entidades financieras que se encargará de abonar las facturas atrasadas.

Por otro lado, Lovera aseguró que «todavía no está en la mesa» flexibilizar la meta del déficit fiscal, fijado en el 1,5 % del producto interno bruto (PIB).

El déficit fiscal de Paraguay cerró en 1.047 millones de dólares en 2025, un 2,0 % del PIB, pero el objetivo del Gobierno es alcanzar este año la meta del 1,5 % como establece el Presupuesto General de la Nación y la Ley de Responsabilidad Fiscal.

El pasado 31 de marzo, Peña destituyó al economista Carlos Fernández Valdovinos como ministro de Economía y Finanzas en el marco de una reestructuración de su Gobierno y cuando el país ha emprendido ajustes en el gasto público como parte de un plan de «economía de guerra» en materia fiscal.EFE

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