Ministro chavista dice que ha habido 1.474 vuelos en Venezuela pese a «amenaza» de EE.UU.

Caracas, 3 dic (EFE).- El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo este miércoles que en su país se han registrado 1.474 vuelos locales e internacionales pese a la que tachó de «amenaza» de Estados Unidos, en alusión a una reciente advertencia sobre el sobrevuelo de la nación suramericana, cerca de cuyas aguas Washington mantiene un despliegue militar.

El pasado 21 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE.UU. instó a «extremar la precaución» al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera «una situación potencialmente peligrosa» en la zona.

Pese a eso, se han movilizado por vía aérea desde entonces un total de 101.813 personas, de las cuales 36.606 lo hicieron en vuelos internacionales, indicó el ministro durante su programa semanal transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El número dos del chavismo cuestionó que EE.UU. advierta de un presunto peligro y, al mismo tiempo, solicitara «con toda la desvergüenza del mundo» al Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) venezolano autorización para que un avión norteamericano sobrevolara el país para un vuelo de deportación de migrantes.

«Se les dio el permiso. Entonces, ¿para qué sacaron lo otro? ¿Para asustar a quién?», expresó Cabello.

Venezuela recibió este miércoles a 266 deportados en un avión de la aerolínea estadounidense Eastern Airlines desde Phoenix, Arizona.

Se trata, según el Ejecutivo chavista, del vuelo número 76 en lo que va de año procedente de EE.UU., tras un acuerdo migratorio suscrito en enero pasado.

Desde entonces, 14.407 migrantes han retornado a Venezuela desde la nación norteamericana, lo que representa el 78 % del total de repatriados este año, el resto desde otros países, según cifras oficiales.

Antes de la llegada del avión estadounidense, Venezuela recibió un grupo de 304 migrantes desde México, en un vuelo operado por la aerolínea estatal Conviasa.

Estos 570 venezolanos que, en total, retornaron durante la jornada a su país fueron recibidos en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, por una delegación del Gobierno encabezada por el canciller, Yván Gil, quien aseguró que la nación sigue «en paz» y «ejerciendo la soberanía de su espacio aéreo».

La advertencia de EE.UU. provocó una ola de cancelaciones temporales de vuelos internacionales, a lo que Caracas respondió con la revocación de concesiones a ocho aerolíneas extranjeras, entre ellas tres españolas.

El sábado, Trump advirtió a los pilotos y aerolíneas que consideren el espacio aéreo venezolano y sus alrededores «cerrado».

Sin embargo, Gil aseveró este miércoles que «no hay fuerza» que «le quite la soberanía» a Venezuela de su espacio aéreo y afirmó que las operaciones en el principal aeropuerto continúan con «normalidad», recibiendo, dijo, aerolíneas de países como Colombia y Panamá. EFE

