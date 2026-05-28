Ministro chino de Defensa no irá al foro de Seguridad en Singapur por segundo año seguido

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Pekín, 28 may (EFE).- El ministro de Defensa chino, Dong Jun, no asistirá al Diálogo Shangri-La, el principal foro de seguridad de Asia, y Pekín enviará en su lugar a una delegación de académicos y expertos, informaron este jueves fuentes oficiales, en lo que supone la segunda ausencia consecutiva del titular de Defensa chino en esta cita.

En la rueda de prensa mensual del Ministerio de Defensa del país asiático, el portavoz castrense Jiang Bin declaró que la comitiva «incluye expertos y académicos» de la Universidad Nacional de Defensa, la Academia de Ciencias Militares y la Armada.

Según el vocero, la delegación «llevará a cabo investigaciones exhaustivas en escuelas de Singapur, con el objetivo de mejorar la comprensión, generar consensos y contribuir al mantenimiento de la estabilidad en la región de Asia-Pacífico».

Jiang, que aseguró que los asistentes chinos «hacen hincapié en la cooperación comercial en Asia-Pacífico y se adhieren a un enfoque abierto e inclusivo», no dio detalles con respecto a la ausencia de Dong en el evento, que comenzará este viernes en Singapur.

El Diálogo Shangri-La, organizado desde 2002 por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), se ha consolidado como una de las principales conferencias internacionales de seguridad y defensa, con la participación habitual de responsables militares, diplomáticos y expertos de decenas de países.

La cita ha servido en ocasiones anteriores como escenario para contactos entre los titulares de Defensa de China y Estados Unidos, aunque esos encuentros han estado condicionados en los últimos años por las tensiones entre ambas potencias en torno a Taiwán, el mar de China Meridional y las alianzas de Washington en el Indopacífico.

Es la segunda vez consecutiva que el ministro chino de Defensa se ausenta del evento, al que sí asistirá el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, que visitó este mes China acompañando al presidente del país norteamericano, Donald Trump, en su visita de Estado.

En la edición de 2025, Pekín también optó por no enviar a Dong y estuvo representado por una delegación de la Universidad de Defensa Nacional, una decisión que impidió el habitual encuentro bilateral con el jefe del Pentágono y que dejó a Washington mayor margen para exponer su estrategia regional.

La ausencia se produjo en un momento de relación bilateral todavía frágil pese a la tregua arancelaria pactada semanas antes, sin comunicaciones militares de alto nivel desde el regreso de Trump a la Casa Blanca y con Pekín receloso de que el foro se convirtiera en un escenario de críticas por Taiwán y el mar de China Meridional.

Entonces, Hegseth acusó a Pekín de preparar una posible invasión «inminente» de Taiwán y afirmó que el Ejército chino «ensaya a diario» una operación contra la isla, declaraciones a las que China respondió posteriormente advirtiendo a Estados Unidos de que «no debe jugar con fuego» en la cuestión taiwanesa.

Un año antes, en 2024, Dong sí acudió al foro y mantuvo en sus márgenes una reunión con el entonces secretario estadounidense de Defensa, Lloyd Austin, en el que fue el primer encuentro de ese nivel entre ambas potencias en año y medio.

La nueva ausencia se produce además en un momento de fuerte escrutinio sobre la cúpula militar china, tras una amplia campaña anticorrupción que ha afectado a altos mandos de la Comisión Militar Central, a responsables de la Fuerza de Misiles y a los exministros de Defensa Wei Fenghe y Li Shangfu, condenados recientemente a una pena de muerte suspendida por corrupción. EFE

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