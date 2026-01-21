Ministro colombiano tacha de «agresión económica» el arancel del 30 % impuesto por Ecuador

1 minuto

Bogotá, 21 ene (EFE).- El ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, tachó este miércoles de «agresión económica» la «tasa de seguridad» del 30 % que impuso el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, a las importaciones provenientes de Colombia.

«Rechazamos la medida arancelaria impuesta por Ecuador, una agresión económica que rompe el principio de integración regional», expresó Palma en la red social X.

Noboa explicó que tomó esa decisión por «la falta de reciprocidad y acciones firmes» por parte de Colombia en la lucha contra el narcotráfico. EFE

pc-jga/joc/rf