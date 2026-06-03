Ministro de Comercio de Perú renuncia por diferencias sobre ratificación de TLC con Brasil

3 minutos

Lima, 3 jun (EFE).- El ministro de Comercio Exterior y Turismo de Perú, José Fernando Reyes Llanos, renunció este miércoles al cargo por aparentes diferencias con el Parlamento sobre la demora en la entrada en vigencia del Acuerdo de Profundización Económica Comercial con Brasil, un tema sobre el que debía responder el jueves ante el pleno, según una carta difundida por los medios locales.

En su misiva, Reyes se dirige al mandatario interino, José María Balcázar, para presentar su renuncia irrevocable y explicó que responde a razones «estrictamente vinculadas a convicciones profesionales y principios institucionales» que considera indispensables en el ejercicio de la función pública, en escenarios que involucran «relaciones internacionales, compromisos de cooperación y decisiones de relevancia estratégica para el país».

Según exministros de la cartera que firmaron una carta abierta hace una semana, el Ejecutivo buscaba incluir cláusulas anticorrupción en el acuerdo, mientras un sector del Legislativo presionaba por acelerar la ratificación sin ellas.

En tal sentido, y tras remarcar su posición respecto a la necesidad de que cualquier definición sobre dichas materias se produzca en salvaguarda de los intereses del Estado, es que Reyes consideró pertinente «dar un paso al costado» y apartarse del Ejecutivo, cuatro meses después de su designación en el puesto.

El Ejecutivo peruano buscaba incluir cláusulas anticorrupción en el acuerdo, pero un sector del Legislativo desea acelerar la ratificación del tratado sin ellas, según advirtieron exministros de la misma cartera en una carta abierta publicada hace una semana.

El pleno del Congreso había aprobado interpelar al ministro de Comercio Exterior y Turismo para que acuda el jueves a responder 20 preguntas sobre la demora en la entrada en vigencia del Acuerdo de Profundización Económica Comercial entre Perú y Brasil, que fue negociado entre 2014 y 2016, poco antes de que estalló el mayor escándalo de corrupción de América Latina, Lava Jato, en el país y su vinculación con varios expresidentes y líderes políticos.

«Brasil ha cumplido con todo el procedimiento constitucional y remitió los expedientes al Perú para su correspondiente ratificación por el Congreso de la República. Sin embargo, desde esa fecha, los distintos gobiernos no han remitido este tratado al Legislativo para su debate y aprobación», señaló el legislador Eduardo Salhuana, de Alianza para el Progreso (APP), al sustentar la interpelación del ministro.

El Parlamento buscaba conocer con el ministro si el tratado podría implicar riesgos para el Estado peruano en materias vinculadas a inversiones, arbitrajes internacionales, contratación pública o eventuales beneficios a empresas relacionadas con actos ilícitos, como Odebrecht y OAS, implicadas en la trama de Lava Jato.

Igualmente, le pedía información sobre la existencia de informes técnicos o jurídicos que sustenten la paralización del proceso, así como las acciones que adoptará el Ejecutivo para definir si el acuerdo será finalmente aprobado, renegociado o archivado.

A raíz de los pagos irregulares entregados por Odebrecht fueron condenados por lavado de dinero los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006) y Ollanta Humala (2011-2016), y han sido procesados el fallecido exmandatario Alan García (1985-1990 y 2006-2011), que se suicidó antes de ser detenido; y el exgobernante Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018). EFE

mmr/fgg/seo