Ministro de Defensa: Hamás pagará un alto precio por atacar a soldados israelíes

2 minutos

Jerusalén, 28 oct (EFE).- El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, afirmó que «Hamás pagará un alto precio por atacar a los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel en Gaza» y por «violar el acuerdo para la repatriación de los rehenes muertos», tras los ataques lanzados por el Ejército israelí en la Franja palestina.

En un comunicado difundido por su departamento, Katz se refiere así a los disparos con artillería y francotiradores denunciados este martes por Israel a sus soldados por parte de lo que calificó como miembros de Hamás en Rafah, sur de Gaza, y a la devolución el lunes por la noche por parte del grupo islamista de unos restos que no son de los 13 rehenes muertos que quedan en la Franja, lo que el Gobierno israelí interpretó como una violación del alto el fuego.

«El ataque de hoy contra soldados de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) en Gaza por parte de la organización terrorista Hamás está traspasando una línea roja, a lo que las FDI responderán con gran contundencia», indicó Katz en la nota.

El ministro añadió que «proteger la seguridad de los soldados de las FDI es la misión principal de sus operaciones en Gaza».

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó este martes al Ejército ejecutar de inmediato «ataques contundentes en la Franja de Gaza», tras mantener una reunión de seguridad de su gabinete, según un comunicado de su oficina.

La consulta de seguridad se convocó después de que Hamás devolviera a Israel restos de un rehén que, tras el examen forense, se identificaron como pertenecientes a un cautivo cuyo cuerpo ya había sido recuperado en 2023.

Este martes también se han producido supuestos choques entre el Ejército israelí y miembros de Hamás en Rafah (sur de Gaza), dijo a EFE un oficial militar, tras lo que las tropas israelíes atacaron con artillería y bombardeos esa zona del enclave.

Ya el 19 de octubre, una presunta escaramuza entre miembros de una unidad de la Policía de Hamás y las tropas en Rafah desembocó en una oleada de bombardeos israelíes en todo el enclave que se cobraron la vida de más de 45 gazatíes.

A pesar de estar bombardeando toda Gaza, Israel mantuvo que el alto el fuego seguía en vigor. EFE

mt/lar