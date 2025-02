Ministro de Defensa alemán pide no revelar opciones sobre Ucrania «ni a Trump ni a Putin»

2 minutos

Berlín, 19 feb (EFE).- El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, advirtió en contra de debatir públicamente las medidas que podrían adoptar los países europeos para apoyar a Ucrania y aconsejó en cambio mantener en secreto por el momento lo que está sobre la mesa tanto de cara a Moscú como a Washington.

«Yo no voy a poner sobre la mesa ni ante Donald Trump ni ante Vladímir Putin, lo que estoy dispuesto a hacer y lo que no hasta que no esté claro que vamos a participar en el proceso de paz», declaró este miércoles a la emisora de radio Deutschlandfunk.

«Estoy un tanto sorprendido con que los diferentes europeos estén apresurándose a decir lo que están dispuestos a hacer y lo que no», señaló, después de que el canciller alemán, Olaf Scholz, calificase el lunes de «prematuro» e «inadecuado» el debate sobre el posible envío de tropas de paz a Ucrania.

Pistorius instó a tomar en serio el papel europeo y a dejar de emitir una «cacofonía» de opiniones.

«Sobre todo hay que dejar de ceder al ‘peacemaker’ (pacificador) de la Casa Blanca la manera en la que tenemos que reaccionar», aseguró el político socialdemócrata.

El ministro de Defensa explicó que es loable que Washington quiera impulsar el proceso de paz, pero enfatizó que esto «no se puede hacer» sin la participación ucraniana y que tampoco es factible abandonar en manos exclusivamente europeas el mantenimiento de la futura paz.

Los principales líderes europeos participan este miércoles en una segunda reunión de urgencia convocada por el presidente francés, Emmanuel Macron, en lo que va de semana, después de que EEUU y Rusia mantuvieran los primeros contactos directos desde la invasión de Ucrania este martes y acordasen dar pasos para empezar a normalizar sus relaciones. EFE

