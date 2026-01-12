Ministro de Defensa de Colombia viaja a EE.UU para preparar encuentro entre Petro y Trump

2 minutos

Bogotá, 12 ene (EFE).- El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, inició este lunes una visita de tres días a Estados Unidos para reforzar la cooperación en la lucha contra el narcotráfico, como preámbulo al encuentro que tendrán la primera semana de febrero los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca.

El viaje del jefe de la cartera de Defensa se produce pocos días después de que Petro y Trump sostuvieran una conversación telefónica que rebajó las tensiones diplomáticas entre ambos países, tras semanas de cruces verbales y desacuerdos por la política antidrogas y la situación en Venezuela.

Según informó el Ministerio de Defensa, Sánchez sostendrá reuniones con funcionarios del Departamento de Defensa, representantes de la Casa Blanca y miembros del Congreso estadounidense vinculados a temas de seguridad, armas e inteligencia.

«Tenemos tres prioridades: adelantar una agenda de alto nivel en Estados Unidos, fortalecer aún más la cooperación internacional en inteligencia, drones y antidrones, y trazar una hoja de ruta para afectar de manera crítica al crimen organizado transnacional, que no reconoce fronteras», afirmó Sánchez Suárez en un comunicado.

El Gobierno colombiano explicó que durante los encuentros se expondrán los avances y resultados del país en la lucha contra la producción de drogas y el combate a bandas criminales transnacionales, en un momento en el que Washington ha insistido en la necesidad de frenar el flujo de cocaína hacia Estados Unidos.

«Esta agenda en Estados Unidos busca que las autoridades de ese país entiendan claramente lo que estamos haciendo en Colombia en la lucha contra las drogas», agregó el ministro de Defensa.

El pasado miércoles, los presidentes Petro y Trump mantuvieron una llamada telefónica que el mandatario estadounidense calificó como «realmente buena», tras la cual anunció que espera reunirse con su homólogo colombiano en la Casa Blanca durante la primera semana de febrero. EFE

pc/joc/ajs