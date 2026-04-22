Ministro de Defensa de Perú dimite tras aplazarse la compra de aviones de combate a EE.UU.

1 minuto

Lima, 22 abr (EFE).- El ministro de Defensa de Perú, Carlos Díaz Dañino, dimitió este miércoles al cargo debido a su discrepancia con el mandatario interino, José María Balcázar, sobre la decisión de postergar la firma de un contrato de compra de aviones de combate F-16 Block 70 a Estados Unidos, al considerar que compromete los intereses del país y puede generar «consecuencias de significativa relevancia».

En una carta dirigida al mandatario, publicada por medios nacionales, Díaz presentó su renuncia irrevocable al cargo de ministro de Defensa, un puesto que desempeñaba desde el 17 de marzo último, después de resaltar que había procurado actuar «con el mayor compromiso y dedicación» al orientar sus esfuerzos al fortalecimiento de la seguridad nacional.

Sin embargo, el ministro señaló que se ha adoptado una decisión de carácter estratégico en materia de seguridad nacional sobre la que mantiene «una discrepancia sustantiva» por sus implicaciones con respecto al proceso de contratación para la adquisición de los caza para la defensa nacional, en referencia a los F-16 Block 70 ofrecidos por la empresa estadounidense Lockheed Martin, que competían con los Gripen suecos y los Rafale franceses. EFE

mmr/fgg/cpy