Ministro de Defensa de Venezuela dice que Maduro es el auténtico líder de los venezolanos

1 minuto

Caracas, 4 ene (EFE).- El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, dijo este domingo que el presidente «constitucional» de su país es Nicolás Maduro y anunció su pleno respaldo al estado de conmoción exterior declarado en la víspera y que otorga al Estado facultades especiales para tomar medidas en situaciones de conflicto.

«Exigimos la pronta liberación de nuestro comandante en jefe», dijo el ministro en la televisión estatal VTV y aseguró que «el presidente Nicolás Maduro» es «el auténtico y genuino líder constitucional de todos los venezolanos».EFE

(video)