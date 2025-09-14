Ministro de Defensa denuncia que EE.UU. realiza vuelos de «inteligencia» contra Venezuela

1 minuto

Caracas, 14 sep (EFE).- El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció este domingo que Estados Unidos realiza vuelos de «inteligencia» contra el país suramericano, en un momento en el que Washington quiere justificar un «plan de amenaza militar y de intervención» para «desplazar al presidente Nicolás Maduro».

En un rueda de prensa, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Padrino López afirmó que «siempre se han dado operaciones de inteligencia en los aviones del Ejército de los Estados Unidos» en el Caribe pero, añadió, ahora pasaron de un patrón diurno al nocturno y de madrugada y a «triplicar, en agosto, las operaciones de inteligencia y de exploración contra Venezuela».EFE

rbc/lb/psh

(vídeo)