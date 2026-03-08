Ministro de Defensa honra a Rodríguez en día de mujer y oposición recuerda a las presas

Caracas, 8 mar (EFE).- El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, honró este domingo la inédita Presidencia de Delcy Rodríguez, quien se convirtió en la primera mujer en asumir el cargo, mientras familiares de presos políticos protestaron en Caracas con apoyo de la oposición por la libertad de sus parientes detenidas, en medio de un proceso de amnistía impulsado por la mandataria encargada.

En un comunicado con motivo del Día Internacional de la Mujer, el jefe militar reafirmó el rol de Rodríguez como presidenta encargada y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas -cargo que asumió tras la captura del mandatario Nicolás Maduro-, atribuciones que para Padrino López «no responden a una casualidad del destino, sino al legítimo reconocimiento de una trayectoria de méritos».

Además, Padrino López aseguró que desde las instituciones militares se sigue «promoviendo el principio de la igualdad y la no discriminación, ejerciendo acciones concretas hacia la ruptura paradigmática del viejo modelo patriarcal de subordinación y exclusión».

En este sentido, aseguró que el chavismo y las Fuerzas Armadas son «eminentemente feministas», al tiempo que subrayó el rol de la mujer en Venezuela «en todos los frentes de batalla» por la independencia, en un video publicado en su cuenta de Telegram.

Por su parte, el canciller venezolano, Yván Gil, rindió homenaje a las mujeres venezolanas al subrayar que «son pioneras y líderes en la transformación social de sus comunidades y del país en su conjunto».

«El Día Internacional de la Mujer nos convoca a redoblar nuestros esfuerzos por el empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos: político, económico, cultural, educativo, científico y más», agregó en su canal de Telegram.

Este domingo, activistas marcharon en Caracas por la «libertad, la justicia y la dignidad» de la mujer venezolana, una actividad apoyada por partidos opositores como Vente Venezuela, que lidera María Corina Machado, y la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp), integrada por familiares de estos detenidos.

La directora del Clipp, Andreína Baduel, denunció que las presas políticas en Venezuela son «vejadas» y «maltratadas», por lo que pidió a la comunidad internacional estar «alerta y vigilante» a esta situación.

Baduel dijo a EFE que las presas políticas -que son 56 según la ONG Foro Penal- se encuentran en «condiciones de inmensa vulnerabilidad» y son «víctimas de distintos tipos de violencia», como la «psicológica, incluso violencia sexual» y también la institucional, que «las mantiene detenidas arbitrariamente». EFE

