Ministro de Defensa israelí advierte que más altos cargos militares serán disciplinados

1 minuto

Jerusalén, 25 nov (EFE).- El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, advirtió este martes que se tomarán medidas disciplinarias contra otros altos cargos del Ejército, una vez finalice la revisión del informe de la investigación sobre los fallos previos y durante el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

«El Jefe de Estado Mayor, Eyal Zamir, actuó de acuerdo con su autoridad, pero basándose en información parcial e incompleta», declaró Katz en un comunicado, sobre la decisión el domingo de Zamir de sacar de la reserva a una decena de generales, vicealmirantes, coroneles y tenientes que estaban en activo durante el ataque.

«Sin duda, una vez finalizadas las investigaciones, será inevitable tomar medidas contra otros altos mandos de las Fuerzas de Defensa de Israel e intensificar las medidas contra otros altos mandos», añadió.

Ayer, hasta que esta nueva pesquisa interna concluya, Katz paralizó además durante 30 días los nombramientos de nuevos altos cargos castrenses, una medida criticada por Zamir que alegó que perjudicaría al Ejército.

«Detener los nombramientos perjudicará las capacidades de las FDI y el proceso de preparación para los próximos desafíos», declaró Zamir en un comunicado el lunes. «El jefe de gabinete continuará celebrando reuniones sobre nombramientos según lo previsto, de acuerdo con su autoridad y los someterá a la aprobación del ministro según sea necesario». EFE

pms/lab