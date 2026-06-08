Ministro de Defensa israelí afirma que seguirán atacando Líbano y rechaza amenazas de Irán

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Jerusalén, 8 jun (EFE).- El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, aseguró este lunes, en sus primeras declaraciones desde la nueva escalada con Irán, que el Ejército «seguirá operando en el Líbano», pese a las amenazas de la República Islámica de responder a los ataques a este país con nuevos bombardeos sobre Israel.

«Rechazamos categóricamente las amenazas de Irán. Cualquier intento iraní de vincular al Líbano con Irán y atacar Israel será respondido con gran contundencia, como sucedió ayer», recoge el comunicado distribuido por Defensa.

Es la primera vez que Katz se pronuncia desde la nueva escalada regional, que comenzó con una serie de lanzamientos de misiles de la República Islámica contra territorio israelí en la noche del domingo, a la que Israel respondió atacando Irán.

A su vez, la República Islámica justificó sus ataques a Israel como una represalia por los bombardeos israelíes en Beirut de la tarde del domingo, siendo la inmunidad de la capital libanesa una de las líneas rojas de Irán para mantener la tregua regional.

«Lo que pasa en Beirut es lo mismo que lo que pasa en las ciudades del norte (de Israel). Cualquier ataque contra las ciudades del norte provocará un ataque contra Dahye (los suburbios del sur de la capital del líbano, donde la milicia Hizbulá tiene su cuartel general)», continúa el comunicado emitido hoy por Defensa.

El ministerio israelí de Defensa emitió el comunicado en medio de una aparente calma en Israel, tras las al menos seis andanadas de misiles (con un total de más de 30 proyectiles) disparadas entre la media noche y las primeras horas de la mañana por Irán hacia el país.

Pasado el medio día, el Ejército iraní anunció el cese de sus ataques contra Israel, advirtiendo de que reanudar los bombardeos en Beirut o el sur del Líbano conllevará por parte de la República Islámica «acciones mucho más severas y contundentes que las realizadas hasta ahora».

Israel, por su parte, no ha confirmado oficialmente haber dado por concluidas sus operaciones contra Irán.

En el frente libanés, el Ejército israelí ha reportado al menos dos alarmas desde que se han detenido las hostilidades con Irán en la frontera con el Líbano por el lanzamiento de proyectiles, aunque iban dirigidos contra las tropas que invaden el sur libanés.

En estas horas, la Agencia Nacional de Noticias (ANN) del Líbano ha informado además de un bombardeo israelí contra la ciudad de Tiro, en el que ha muerto al menos una persona. EFE

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