Ministro de Defensa israelí asegura que implementará el «plan de emigración» de Gaza

1 minuto

Jerusalén, 27 may (EFE).- El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, reafirmó este miércoles su intención de implementar el plan de desplazamiento fuera de Gaza de la población, que el Gobierno estaba gestionando a principios de 2025 pero quedó paralizado con la evolución de la ofensiva y el actual alto el fuego.

«El plan de emigración voluntaria de Gaza también se implementará, todo a tiempo y de la manera correcta», escribió Katz en la red social X. EFE

pbj/rml