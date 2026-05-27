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Ministro de Defensa israelí asegura que implementará el «plan de emigración» de Gaza

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Jerusalén, 27 may (EFE).- El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, reafirmó este miércoles su intención de implementar el plan de desplazamiento fuera de Gaza de la población, que el Gobierno estaba gestionando a principios de 2025 pero quedó paralizado con la evolución de la ofensiva y el actual alto el fuego.

«El plan de emigración voluntaria de Gaza también se implementará, todo a tiempo y de la manera correcta», escribió Katz en la red social X. EFE

pbj/rml

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