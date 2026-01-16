Ministro de Defensa israelí felicita al Ejército por seguir destruyendo edificios en Gaza

3 minutos

Jerusalén, 16 ene (EFE).- El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, felicitó este viernes a las fuerzas armadas por su trabajo en Gaza como respuesta a las acusaciones en la prensa internacional que advierten de que Israel sigue destruyendo edificios en la Franja.

«Afirman que el barrio de Shujaiya (en el este de la ciudad de Gaza) ha sido destruido y que complejos de edificios enteros han sido demolidos desde el alto el fuego, además de invernaderos y zonas agrícolas. Felicito a los soldados de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) por sus actividades», escribió el ministro en la red social X.

En su mensaje en redes, Katz responde a un artículo del diario The New York Times publicado el 12 de enero, en el que el periódico muestra gracias a imágenes satelitales como las fuerzas armadas israelíes han destruido más de 2.500 estructuras en Gaza a pesar del alto el fuego vigente. Algunas de ellas están fuera de la zona que el acuerdo de tregua deja bajo dominio militar israelí.

Sin desmentir las acusaciones, Katz se remitió a la orden que dio junto al primer ministro, Benjamín Netanyahu, para destruir «hasta el último túnel» del grupo islamista Hamás en el enclave.

«Eso es exactamente lo que queríamos decir: demoler y destruir la infraestructura terrorista subterránea asesina que Hamás construyó bajo las casas de los residentes de Gaza y todas las estructuras sobre ellas, con el fin de eliminar las amenazas a los residentes del Néguev y al Estado de Israel», continúa el titular de Defensa.

«Así lo hicimos y así lo haremos», sentencia.

Desde que entró en vigor el alto el fuego en Gaza, el Ejército israelí ha llevado a cabo demoliciones diarias de edificios en el perímetro que continúa bajo su control, y que abarca más del 50 % del enclave.

Este perímetro está delimitado por la línea amarilla, una demarcación imaginaria a la que las tropas israelíes se retiraron al comenzar la tregua.

De las 463 personas muertas en Gaza por ataques israelíes desde el inicio de la tregua, de acuerdo con los datos de la Sanidad gazatí, la mayoría perdieron la vida al aproximarse a dicha linea amarilla.

Esta frontera imaginaria está pobremente señalizada, con bloques de hormigón muy distanciados entre sí y que en numerosas ocasiones el Ejército israelí ha desplazado para ganar terreno y ampliar el perímetro bajo su control, a pesar de que el acuerdo de tregua estipula que Israel no puede volver a ocupar el terreno del que se ha retirado.

Este viernes, ciudadanos de Deir al Balah (centro de Gaza) advirtieron de que se estaba produciendo movimiento de tanques al este de la ciudad, en lo que algunos gazatíes aseguran que es el proceso habitual de las fuerzas armadas israelíes para ganar terreno. EFE

pbj/fpa