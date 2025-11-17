Ministro de Defensa ruso destaca los rápidos avances de sus tropas en región de Zaporiyia

Moscú, 17 nov (EFE).- El ministro de Defensa de Rusia, Andréi Beloúsov, destacó hoy los rápidos avances de sus tropas en la región ucraniana de Zaporiyia y felicitó a las unidades que conquistaron la localidad de Malá Tokmáchka, en las afueras del estratégico bastión de Oríjiv.

«Habéis dado un paso significativo hacia la victoria y el logro de los objetivos de la operación militar especial. No cabe duda de que vendrán más éxitos», afirmó Beloúsov en un mensaje al mando y el personal de la división motorizada Nº 42 publicado en Telegram.

Desde el comienzo de la guerra, en 2022, la fuerzas rusas intentan tomar Oríjiv, donde debido a la intensidad de los combates más del 80 % de las viviendas, según fuentes independientes, ha quedado destruido.

Oríjiv se encuentra a unos 50 kilómetros al sureste de la ciudad de Zaporiyia, la capital de la región homónima, controlada por las fuerzas ucranianas.

«Hoy, tras romper las defensas enemigas y ocupar posiciones más ventajosas, los regimientos de fusileros motorizados 70 y 270 avanzan decididamente en dirección a Oréjovo (Oríjiv, en ucraniano)», enfatizó Beloúsov.

Actualmente, las tropas rusas controlan aproximadamente dos tercios de Zaporiyia, donde el Ministerio de Defensa informó el domingo sobre un inusitado avance de 5 kilómetros en las defensas enemigas.

Zaporiyia, al igual de las regiones de Jersón, Lugansk y Donetsk, fueron anexionada por Rusia el 30 septiembre de 2022, pese a que sus tropas no controlaban la totalidad de sus territorios.EFE

