Ministro de Defensa ruso inspecciona tropas de agrupación militar que combate en Ucrania

Moscú, 24 oct (EFE).- El ministro de Defensa ruso, Andréi Beloúsov inspeccionó la agrupación militar Sur, que se encuentra combatiendo en Ucrania, informó este viernes su cartera.

«El ministro de Defensa inspeccionó el puesto de mando avanzado de una de las unidades de la agrupación militar Sur, donde tomó nota de los informes de los oficiales de estado mayor sobre la situación actual del territorio de su responsabilidad y sobre las acciones enemigas», reza la nota castrense publicada en Telegram.

El coronel general Alexandr Sanchik informó al ministro de que recientemente capturaron la aldea de Drónovka, a 30 kilómetros del bastión ucraniano de Sloviansk, en la región ucraniana de Donetsk, que Rusia anexionó en 2022.

Al ministro se le comunicaron también los progresos técnicos de la agrupación para el desplazamiento de tropas y el transporte de provisiones en el territorio que Rusia ocupa en Ucrania.

«Cada unidad del grupo cuenta con talleres para el ensamblaje, restauración, desarrollo y modernización de equipos robóticos. Solo en octubre, estas plataformas robóticas terrestres universales entregaron más de 1,5 toneladas de carga útil a posiciones de combate», señaló Sanchik.

Al final de la inspección, Beloúsov condecoró a los militares que destacaron durante las misiones a quienes agradeció también «su valentía en la liberación de Drónovka», reza la nota de Defensa.EFE

