Ministro de Defensa venezolano: la fiscal de EEUU hace lo que el Gobierno de Trump le diga

3 minutos

Caracas, 8 ago (EFE).- El titular de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, dijo este viernes que la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, está «secuestrada» por el Partido Republicano y «hace lo que el Gobierno» de Donald Trump «le diga», al rechazar la recompensa de cincuenta millones de dólares anunciada por la funcionaria a cambio de información que conduzca al arresto del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, una cifra que duplica la ofrecida el pasado enero.

Padrino, en nombre de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), rechazó «categóricamente las bufonescas declaraciones» de la fiscal estadounidense, quien el jueves señaló a Maduro como uno de los mayores narcotraficantes del mundo y una amenaza para la seguridad de EE.UU.

Igualmente, el ministro dijo que es «una mentira» y expresó que las «fantasiosas, ilegales y desesperadas ofertas (…) representan un acto más de injerencismo en los asuntos internos de la nación que violan flagrantemente el derecho internacional y los principios de autodeterminación de los pueblos».

A su juicio, el anuncio de EE.UU. se trata de un «zarpazo de desesperación» porque, aseguró, Venezuela se ha «convertido en un muro de contención de las rutas del narcotráfico» usado para financiar «actos terroristas» en el país caribeño.

«Aquí no operan ni bandas criminales que ellos han tomado en el relato del Tren de Aragua, se desarticularon absolutamente, no existe, ni tampoco existen carteles ni capos», dijo Padrino, quien aseguró que Maduro es «el presidente que ha actuado con mayor contundencia contra el narcotráfico» en «la historia de Venezuela».

En declaraciones transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), reiteró la «lealtad absoluta y apoyo irrestricto» de la FANB a Maduro, y aseguró que defenderán la integridad del mandatario «ante cualquier amenaza interna o externa».

«Nos declaramos en alerta permanente para enfrentar, combatir y neutralizar cualquier acción que atente contra la estabilidad y paz de los ciudadanos, así como la salvaguarda del territorio», anunció.

Por último, instó a EE.UU. a «ocuparse de sus asuntos internos», como «esta lista Epstein, ese escándalo que tienen allá adentro», agregó, en referencia al caso del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Este jueves, Bondi compartió en redes sociales un video en el que acusa a Maduro de utilizar «organizaciones terroristas extranjeras como Sinaloa y el Cartel de los Soles para introducir drogas letales y violencia» en la nación norteamericana.

La fiscal general de EE.UU. también reveló que el Departamento de Justicia de su país ha incautado más de 700 millones de dólares en activos supuestamente vinculados a Maduro, así como dos aviones privados y nueve vehículos.

«Maduro no escapará de la justicia y rendirá cuentas por sus atroces crímenes», concluyó en su mensaje Bondi.

Posteriormente, el canciller venezolano, Yván Gil, expresó que la «patética» recompensa se trata de una «burda operación de propaganda política» y de «la cortina de humo más ridícula» que ha visto.

Por su parte, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, repudió «categóricamente» la que considera una «maniobra del Gobierno de los Estados Unidos», y aseguró que esta «infamia constituye una violación flagrante del derecho internacional, un atentado» contra la soberanía del país y «una grosera intromisión en los asuntos internos de un Estado soberano».

El miércoles, Maduro acusó al Gobierno de Trump de financiar una «conspiración fascista» contra Venezuela.EFE

