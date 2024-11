Ministro de Economía asegura que a Canadá no le conviene dejar fuera del T-MEC a México

Ciudad de México, 13 nov (EFE).- El titular de la Secretaría (Ministerio) de Economía de México, Marcelo Ebrard, aseguró este miércoles que a Canadá no le conviene tener un acuerdo de libre comercio solo con Estados Unidos.

Esto, en respuesta a las recientes declaraciones del jefe de Gobierno de Ontario, Doug Ford, quien sugirió que México debería ser excluido del T-MEC si no iguala los aranceles de sus contrapartes en el acuerdo a productos chinos.

En una entrevista con medios en esta capital, Ebrard expresó que «la economía de Estados Unidos es mucho más grande», lo cual hace que tanto a Canadá como a México les convenga mantener una relación trilateral en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“No le convendría a Canadá que solamente sea una relación Canadá-EEUU o no le convendría a México que Canadá no estuviese y solo estuviésemos México-EEUU. No nos conviene eso”, afirmó Ebrard.

El funcionario mexicano señaló que los beneficios de una relación comercial integrada convienen tanto a México como a Canadá, mientras que ha calificado al T-MEC de ser “un acierto”, así como de “ser el mejor tratado”.

«Le conviene el comercio con México (a Canadá) y a nosotros con Canadá», enfatizó.

Ebrard cuestionó la idea de Ford de establecer un acuerdo comercial exclusivo entre Estados Unidos y Canadá, señalando que numerosas empresas canadienses con operaciones en México probablemente no respaldarían una medida que limitaría el comercio trilateral.

«Habría que preguntarle, por ejemplo, a TransCanadá qué piensa de esto», apuntó Ebrard, en referencia a una de las principales empresas canadienses que opera en territorio mexicano.

El jefe de Gobierno de Ontario ha instado recientemente al Gobierno canadiense a tomar medidas más severas contra los productos chinos, proponiendo incluso un arancel del 100 % a la importación de vehículos eléctricos y del 25 % al acero y aluminio procedentes de China, en línea con políticas similares impulsadas en Estados Unidos.

Además, Ford sugirió expulsar a México del T-MEC por ser la “puerta trasera” de productos chinos, así como ha instado a que opte por medidas arancelarias similares a las de la región a fin de poderse “sentar en la mesa (del T-MEC)” y “disfrutar acceso a la mayor economía del mundo”.

Ebrard también destacó la importancia del T-MEC como una herramienta que ha impulsado la economía de los tres países en los últimos años. EFE

