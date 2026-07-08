Ministro de Economía de Uruguay destaca el crecimiento del país tras rendición de cuentas

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Montevideo, 8 jul (EFE).- El ministro de Economía y Finanzas de Uruguay, Gabriel Oddone, presentó este miércoles el proyecto de ley de Rendición de Cuentas ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes, donde hizo hincapié en el crecimiento que tuvo el país.

Concretamente, el titular de la cartera resaltó que la economía creció un 1,8 % en 2025, y aunque esta cifra estuvo por debajo de la proyección inicial de 2,6 %, puntualizó que estuvo por encima del promedio anual de la última década (1,2 %).

Asimismo, destacó que la economía tuvo un crecimiento interanual de 0,9 % en el primer trimestre de ese año, superando de esa forma lo previsto por el Comité de Expertos y la proyección del Ministerio.

El proyecto de ley de Rendición de Cuentas incorpora asignaciones por 3.000 millones de pesos (unos 74,5 millones de dólares) para trabajar en diferentes prioridades del Gobierno.

En ese sentido, los recursos se destinarán a combatir la pobreza infantil y a fortalecer la seguridad pública, la educación y la atención a personas sin techo.

Días atrás, el presidente Yamandú Orsi defendió los logros de su gestión y las prioridades definidas en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas de su Gobierno, con foco «en la población que la está pasando peor».

«No todos los gobiernos hacen lo mismo con su economía, no todos deciden priorizar las mismas áreas o sectores, ni todos los gobiernos están dispuestos a llevar adelante las mismas acciones», planteó el mandatario en un video difundido por Presidencia de la República.

La decisión del Gobierno, añadió Orsi, fue «entrar a los barrios para recomponer el entramado social» y salir a buscar a quienes duermen en la calle, «aunque cueste y duela».

«Nuestra priorización tiene consecuencias: el salario real está en su nivel más alto en los últimos 50 años, el ingreso de los hogares alcanzó su máximo histórico, las jubilaciones subieron por encima de la inflación y la inflación es la más baja en los últimos setenta años, el desempleo bajó y 300 personas que estaban viviendo en la calle, por ejemplo, hoy están trabajando», enumeró el jefe de Estado.

De su proyecto de ley de Rendición de Cuentas, el mandatario destacó la creación de una ‘Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia’ que tiene como objetivo eliminar «laberintos burocráticos» y beneficiar a más de 50.000 niños y niñas.

El proyecto legislativo oficial incluye reasignaciones presupuestales y un aumento del gasto de 31 millones de dólares. EFE

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