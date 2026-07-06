Ministro de Economía dice que Argentina aseguró refinanciamiento de deudas de 2026 y 2027

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Buenos Aires, 6 jul (EFE).- El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, afirmó este lunes que Argentina aseguró el refinanciamiento de las deudas del país para lo que queda de 2026 y todo 2027, además de plantear que la vuelta al endeudamiento con el mercado privado internacional es una opción con la que cuenta su equipo en caso de necesidad.

«No habrá problemas para los refinanciamientos de 2026 y 2027», dijo Caputo durante una rueda de prensa brindada en su ministerio, durante la que detalló que Argentina afronta vencimientos de capital e intereses por 19.200 millones de dólares para lo que queda de este año y 24.900 millones de dólares durante el próximo.

De acuerdo al ministro, «los refinanciamientos para 2026 están sobrecumplidos en alrededor de 3.700 millones de dólares», que serán utilizados como «colchón» para los vencimientos de capital del año entrante.

Según la información difundida por el ministerio, al final de 2026 Argentina habrá realizado durante el año compras de dólares por 6.700 millones y colocado deuda bajo legislación local por otros 6.000 millones de dólares, además de los casi 5.000 millones obtenidos por desembolsos de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, entre otros.

Para 2027, la hoja de ruta del ministerio de Economía argentino aspira a obtener 5.900 millones por la vía de esos mismos organismos internacionales de crédito, además de reunir casi 10.000 millones entre emisiones bajo legislación local y compras directas desde el Banco Central y sumar 1.500 millones a través de privatizaciones de empresas públicas.

«Hemos logrado pasar shocks externos e internos que en cualquier otro momento hubieran hecho que el país hubiera colapsado. El dólar, la inflación y el riesgo país hubieran volado por las nubes», explicó Caputo.

El riesgo país de Argentina en este lunes alcanzó los 412 puntos, el número más bajo en casi una década.

«Con refinanciar la deuda bajo legislación local es suficiente», puntualizó Caputo, antes de afirmar que su cartera tiene objetivos trazados sobre la expectativa de la reelección del presidente Milei en las elecciones generales de octubre de 2027.

«Nos hemos puesto como objetivo que para el fin del segundo mandato de Javier Milei que Argentina alcance el grado de inversión. No es una promesa porque no depende de nosotros, pero hemos hablado con tres de las calificadoras de riesgo y dos de ellas nos han dicho que era difícil pero lograble, y nos han compartido las métricas que tendríamos que tener para ser ‘investment grade’ y para 2031 vamos a cumplirlas», dijo.

En varios pasajes de su presentación, tanto Caputo como el secretario de Finanzas, Federico Furiase, y el viceministro de Economía, José Luis Daza, remarcaron que el programa financiero que presentaron este lunes baraja «opcionalidades» de fuentes de financiamiento alternativas, aunque descartaron la activación del acuerdo ‘swap’ de intercambio de monedas por 20.000 millones de dólares que Argentina firmó en 2025 con Estados Unidos y el refinanciamiento de pagos al FMI. EFE

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