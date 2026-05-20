Ministro de Economía español dice UE ha cumplido con EEUU y espera Trump también lo haga

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Toronto (Canadá), 20 may (EFE).- El vicepresidente primero del Gobierno español y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, destacó este miércoles que, aunque el acuerdo comercial con EE.UU. al que la UE ha dado su visto bueno, no es el mejor que se podría tener, debe interpretarse en un nuevo contexto y confió en que el Gobierno de Donald Trump lo cumpla.

Cuerpo realizó esta valoración en declaraciones a los periodistas tras asistir en Toronto a un foro de empresas canadienses y españolas que fue presidida por el rey Felipe VI en relación a la decisión de las instituciones europeas de dar luz verde a los términos de ese pacto.

El ministro de Economía señaló que hay un nuevo contexto del Gobierno de Donald Trump de «levantar» aranceles y barreras y confió en que una vez que se apruebe en el pleno del Parlamento Europeo y se produzca la implementación definitiva por parte de la Unión Europea, que está cumpliendo así sus compromisos, la otra parte, Estados Unidos, también lo cumpla.

Un pacto por el que la UE acepta un arancel general del 15 % a la mayoría de sus exportaciones y elimina el gravamen para los bienes industriales estadounidenses, aunque se reserva la potestad de suspender las preferencias arancelarias si Trump incumple el trato.

«Ya lo valoramos el año pasado cuando llegamos a ese acuerdo. Lo dijimos de manera muy clara: no es el mejor acuerdo que podríamos tener, puesto que el mejor acuerdo intentaría llevar a cabo una reducción de las barreras y seguir profundizando la interconexión entre ambas economías», recordó el ministro de Economía español.

Pero, indicó Cuerpo, la economía estadounidense, el Gobierno y la Administración de EE.UU. ahora mismo están en un nuevo contexto de levantar aranceles, es decir, barreras, no solo para la Unión Europea sino para el resto de sus socios comerciales y, por tanto, este es el contexto en el que hay que interpretar este acuerdo».

Sostuvo que la posición de la UE es buena respecto a otros competidores y que hay que ayudar a las empresas a que sean capaces de seguir conquistando el mercado estadounidense ya que para ellas el mercado norteamericano es «insustituible, no solo por el tamaño sino por la rentabilidad que obtienen».

«Y por eso estamos haciendo un esfuerzo por ayudarles en este nuevo contexto», indicó.

En su tercer viaje a Canadá desde que ocupa la cartera de Economía, Carlos Cuerpo destacó las relaciones de España con este país y cómo hay mucho potencial por ampliar, ya que apenas hay 5.000 millones de comercio bilateral entre ambos países y existe el «gran objetivo» de doblar esta cifra en cinco años en ámbitos como las infraestructuras críticas y de inteligencia artificial.

Así, en este foro, recordó Cuerpo, los Gobiernos español y canadiense firmaron un convenio para avanzar en la implementación de las aplicaciones de inteligencia artificial en las pymes y en la formación de los trabajadores.

El vicepresidente del gobierno se refirió también a la alta valoración de las empresas españolas de Canadá como demuestra el hecho de que directamente o a través de consorcios participan en torno al 80 % de las infraestructuras que se han construido en el país: «Esto deja a las claras la importancia y la valoración que hacen en Canadá».

En este sentido, anunció que el próximo mes de julio el ministro canadiense de Transportes Steve MacKinnon, viajará a España a visitar infraestructuras para comprobar cómo se puede seguir colaborando en Canadá. EFE

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