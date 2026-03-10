Ministro de Ecuador dice que cambio de cárcel de alcalde y hermanos busca evitar atentados

Guayaquil (Ecuador), 9 mar (EFE).- El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, afirmó este lunes que el traslado del encarcelado alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, uno de los principales opositores al presidente Daniel Noboa, y de sus hermanos, a la prisión de máxima seguridad del país, fue para «cuidar sus vidas» ante alertas de supuestos atentados en su contra.

«Hemos realizado un cambio porque no queremos que atenten contra la vida de ellos, que es lo que pretenden hacer», dijo Reimberg a la salida de un evento en Guayaquil, donde agregó que ya tenían supuestas «alertas» y que se habían adelantado «para que esto no suceda».

El ministro aseguró que las amenazas supuestamente provienen de la Revolución Ciudadana, el partido con el que Alvarez llegó a la alcaldía de la ciudad más poblada del país. La organización, liderada por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), está suspendida desde el viernes por una investigación en la que la Fiscalía le imputa lavado de dinero.

«(En) la Revolución Ciudadana son capaces de cualquier acto por querer escandalizar al país y por querer victimizarse, y eso no lo vamos a permitir. No es la primera vez que quieren hacer escándalo de alguna forma y no vamos a permitir que sea a través de atentar contra quienes hoy se encuentran en la cárcel», afirmó.

Reimberg precisó que los hermanos Alvarez están en «celdas separadas» del resto de los presos y que ahora no corren ningún peligro, pues están en «la cárcel más segura del país».

Alvarez, que enfrenta un juicio donde está acusado de contrabando de combustible y una investigación en la que se le imputa junto a sus hermanos lavado de dinero y defraudación tributaria, fue trasladado el domingo a la Cárcel del Encuentro.

La prisión de máxima seguridad fue construida por iniciativa de Noboa para líderes criminales, inspirada en el modelo carcelario de Nayib Bukele en El Salvador.

En esa cárcel se encuentra recluido desde su apertura el exvicepresidente correísta Jorge Glas, que cumple una pena de ocho años de cárcel por cohecho y asociación ilícita y otra de 13 años de prisión por peculado (malversación de fondos públicos), además de cabecillas de bandas criminales declaradas como terroristas por Noboa.

Él estaba desde el 12 de febrero en la prisión de la ciudad andina de Latacunga y sus hermanos en la cárcel de Turi, ubicada en el sureño municipio de Cuenca, por un caso denominado como ‘Goleada’, en el que se los investiga por un presunto lavado de dinero y defraudación tributaria, relacionado con la venta de combustibles, su negocio familiar.

El traslado se dio horas después de que un tribunal le impusiera al alcalde una segunda orden de prisión preventiva, al determinar que manipuló y se quitó el grillete electrónico que le habían puesto en el marco de otro caso, conocido como ‘Triple A’, en el que está procesado por un presunto delito de comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos. EFE

