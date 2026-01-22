Ministro de Ecuador insiste en que Colombia «no está haciendo nada» contra el narcotráfico

Guayaquil (Ecuador), 22 ene (EFE).- El ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg, insistió este jueves en que Colombia «no está haciendo nada» para combatir al narcotráfico y controlar su lado de la frontera, lo que hace que Ecuador sufra «las consecuencias» del aumento de la criminalidad vinculada al tráfico de drogas.

«Ha incrementado la producción de cocaína, no están haciendo nada al respecto. Los grupos terroristas, los grupos disidentes, están creciendo, están uniéndose, están incrementando la criminalidad, no se está haciendo nada al respecto; y Ecuador, obviamente, por ser país fronterizo sufre las consecuencias», afirmó Reimberg en una entrevista con el medio Visionarias.

El ministro indicó que Ecuador está cooperando «con muchos países» para atacar al narcotráfico, pero que «el lado principal, que es el productor de cocaína, no está haciendo lo que tiene que hacer» para controlar la frontera, combatir a los grupos «terroristas» y a los cultivos de cocaína que «generan economía criminal».

Por eso, dijo, venían analizando «en varias reuniones» la medida de aplicar un arancel del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia, que fue anunciada el miércoles por el presidente, Daniel Noboa.

«El presidente no toma medidas de última hora. Todo esto lo hemos venido conversando en varias reuniones del bloque de seguridad porque afecta a la seguridad de los ecuatorianos», afirmó.

Ecuador vive una crisis de violencia sin precedentes que el Gobierno atribuye a las disputas entre bandas criminales vinculadas al narcotráfico. El 2025 cerró con un récord de homicidios, al contabilizar en torno a los 9.300.

Para Reimberg la medida es «importante» y «fundamental» para «llamar la atención de ellos y que comiencen a hacer el trabajo que tienen que hacer en su frontera».

«No encuentra usted autoridad que esté haciendo una actividad de control en una vía principal. Imagínese en todas las vías alternas donde pasa la droga, las armas, criminales que quieren ingresar al Ecuador», añadió.

El titular de Interior indicó que por esta supuesta falta de control fronterizo de Colombia decidieron intensificar los operativos migratorios y también, desde el pasado 24 de diciembre, dejar habilitado solo un paso legal entre ambos países.

Colombia indicó que con Ecuador mantienen una «cooperación permanente» en temas de seguridad y que juntos incautaron 86.786 kilos de cocaína en 2023, cifra que subió a 132.354 kilos en 2024 y a 195.862 kilos en 2025.

La decisión de Noboa también provocó que el país vecino anunciara la aplicación de un gravamen del 30 % a la importación de 20 productos provenientes de Ecuador, además de la suspensión de la venta de electricidad.

En «reciprocidad» a esta última medida, la ministra de Ambiente y Energía de Ecuador, Inés Manzano, adelantó que habrá una modificación en la tarifa de transporte del crudo colombiano que pasa por el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP). EFE

