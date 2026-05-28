Ministro de Ecuador niega que muerte en cárcel de máxima seguridad fuera por tuberculosis

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Guayaquil (Ecuador), 28 may (EFE).- El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, descartó este jueves que la tuberculosis haya sido la causa de muerte de un reo registrada la víspera en la Cárcel del Encuentro, la prisión de máxima seguridad inaugurada en noviembre pasado, donde ya se contabilizan tres fallecimientos en menos de dos meses.

«Es un fallecimiento que no tiene nada que ver con tuberculosis», dijo el alto funcionario durante una entrevista en radio Forever.

Esta nueva muerte se conoció después de que familiares de presos, que han denunciado que hay reclusos en «estado de salud precario» y con tuberculosis dentro del centro penitenciario, alertaron en redes sociales de que vehículos de Criminalística y una ambulancia habían salido el miércoles de la cárcel.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), la institución estatal que administra las prisiones, agregó este jueves que los reportes médicos preliminares establecieron que la causa de muerte del hombre, identificado como Elvis Q., corresponde a «un cuadro de pancreatitis».

Este es el tercer fallecimiento que se registra en esta prisión, construida por iniciativa del presidente Daniel Noboa e inspirada en el modelo carcelario de Nayib Bukele en El Salvador. El primero fue confirmado el 15 abril y el segundo el 15 de mayo.

El comité de familiares de presos señaló que los dos reclusos habían muerto supuestamente por tuberculosis y que otras 35 personas que tenían esa enfermedad fueron enviadas a otra cárcel de la ciudad de Guayaquil en los últimos días en «graves condiciones físicas».

Sin embargo, el ministro descartó la existencia de una crisis sanitaria en la Cárcel del Encuentro y dijo que esos 35 reos no estaban enfermos, sino que fueron cambiados de prisión «mientras se hacía una revisión de las personas».

Reimberg dijo que todas estas alertas son un parte de un «ataque» hacia el centro penitenciario, donde están recluidos el exvicepresidente correísta Jorge Glas; el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y otros expolíticos y líderes criminales.

«Es un error el que quieran atacar a una cárcel que ha logrado atemorizar, aterrar a los delincuentes, criminales, responsables de masacres, muertes, extorsiones», agregó el ministro, al tiempo que indicó que espera que no le pidan «que sea un paraíso».

En 2025, más de 500 personas fallecieron en la Penitenciaría del Litoral, la prisión más grande y peligrosa de Ecuador, por causas no esclarecidas, vinculadas presuntamente a tuberculosis y desnutrición, lo que llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a otorgar a inicios de este año medidas cautelares a los presos y a ordenar al Gobierno que adopte las «medidas que sean necesarias y efectivas» para evitar más muertes. EFE

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