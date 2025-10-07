Ministro de Exteriores alemán afirma que Gaza necesita una «nueva administración local»

El Cairo, 7 oct (EFE).- El ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, afirmó este martes desde El Cairo que la Franja de Gaza necesita «una nueva administración local bajo la Junta de Paz» que estipula el plan de paz del presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin a la guerra en el enclave palestino.

«Gaza necesita una nueva administración local bajo la Junta de Paz planificada. Egipto ha sentado las bases», dijo el político en una publicación de X del Ministerio de Exteriores de Alemania, que este martes visitó El Cairo y se reunió con su homólogo egipcio, Badr Abdelaty.

Asimismo, recordó que hoy mantuvo una conversación telefónica junto a Abdelaty con el enviado estadounidense Steve Witkoff sobre «el día después» de la guerra en Gaza, sin aportar más detalles, en un momento en el que la ciudad egipcia de Sharm el Sheij acoge negociaciones indirectas entre Israel y Hamás sobre el plan de paz de Trump.

«Mi colega egipcio Abdelaty y yo coincidimos: hay que aprovechar el impulso en torno al plan de paz para Gaza. Se necesitan resultados rápidos para generar confianza, y las primeras señales de esperanza deben ir seguidas de pasos concretos», añadió Wadephul.

Además, el alemán insistió en que «una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sería una base sensata» para la formación y despliegue de fuerzas de seguridad internacionales en la Franja de Gaza.

Tanto Abdelaty como Wadephul apuntaron esta mañana en una rueda de prensa en El Cairo que mantuvieron una conversación telefónica con Witkoff «para coordinar» las conversaciones iniciadas el lunes en Sharm el Sheij y «los pasos a tomar en la próxima fase».

El alemán visitó Egipto en el mismo día que hicieron lo propio la ministra de Asuntos Exteriores de Eslovenia, Tanja Fajon, y el jefe de la diplomacia de Países Bajos, David van Weel, que abordaron con Abdelaty la situación en el enclave palestino y el estado de las conversaciones entre Israel y Hamás.

En este contexto, el egipcio anunció que «a finales de esta semana» tendrá lugar una reunión en un país europeo, que no especificó, para abordar la fuerza multinacional que se desplegaría en Gaza en base a lo estipulado en el plan de Trump, que también prevé la liberación de todos los rehenes en manos del grupo islamista. EFE

