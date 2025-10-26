Ministro de Exteriores alemán viajará a Bruselas para ronda de contactos internacionales

Berlín, 26 oct (EFE).- El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, viajará el lunes a Bruselas, donde mantendrá una serie de encuentros, entre otros, con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para abordar cuestiones internacionales y de seguridad.

Según informó este domingo en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, Wadephul se entrevistará también con la alta representante de Exteriores de la Unión Europea, el comisario de Comercio y Seguridad Económica, Maros Sefcovic, y el ministro de Comercio de la India, Piyush Goyal, quien actualmente se encuentra en Bélgica.

Con ellos abordará cuestiones relacionadas con el actual contexto marcado por la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y el apoyo internacional a la defensa ucraniana además de las tensiones comerciales internacionales.

«Tema central de las conversaciones serán asuntos relacionados con el comercio internacional», indicó el comunicado, que hizo alusión a asuntos «de suma importancia relativas a las perspectivas y soluciones que pueden encontrarse para garantizar un suministro fluido de materias primas y productos preliminares esenciales a las empresas europeas».

En particular, el texto ministerial aludió a las «tierras raras y chips informáticos», sobre los que pesa en el mercado internacional las recientes restricciones impuestas por China. EFE

