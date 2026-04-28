Ministro de Exteriores de España destaca el extraordinario estado de las relaciones con RD

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Santo Domingo, 28 abr (EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, destacó este martes el «extraordinario» estado «a todo nivel» de las relaciones bilaterales entre España y la República Dominicana, en la segunda parada de su gira por Latinoamérica.

«España es el primer inversor en estos momentos en este país, uno de los primeros exportadores y también uno de los principales emisores de turistas a la República Dominicana. Más de 200.000 españoles viajan cada año aquí», dijo Albares en una comparecencia de prensa junto a su homólogo dominicano, Roberto Álvarez.

El jefe de la diplomacia española dijo que desde el Ejecutivo de su país «vamos a seguir reforzando nuestros lazos comerciales y nuestros lazos de inversión» con la nación caribeña.

El ministro español, que llegó el lunes al país procedente de Puerto Rico y que tiene previsto este mismo martes viajar a México, destacó que la inversión española en la República Dominicana se está extendiendo a otros sectores como el de la energía, la ingeniería y la construcción, sin dejar a un lado el turístico.

España lideró el año pasado, con 1.086 millones de dólares, la inversión extranjera directa (IED) en la República Dominicana, y encabeza las inversiones en el área de la hostelería, según cifras oficiales.

En un encuentro previo a la comparecencia ante la prensa, los dos ministros repasaron los trabajos preparatorios de la Cumbre Iberoamericana de Madrid, que se celebrará los próximos 4 y 5 de noviembre bajo el lema ‘Iberoamérica. Juntos construimos nuestra comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo’.

Sobre este punto, Albares, quien viaja acompañado de la secretaria de Estado para Iberoamérica y el Español en el Mundo, Susana Sumelzo Jordán, señaló que República Dominicana «siempre ha jugado en equipo, siempre ha construido comunidad iberoamericana y, por lo tanto, será más que bienvenida a Madrid».

«Esa proximidad con este país, con República Dominicana y con los dominicanos y las dominicanas, lo percibimos diariamente en España», añadió el ministro, cuyo país concentra la segunda mayoría de dominicanos en el exterior, solo superado por Estados Unidos.

Agregó que República Dominicana es para España «un país hermano con el que mantenemos un diálogo y una cooperación constante que beneficia a nuestros dos pueblos, y por eso España está hoy aquí para trabajar juntos por el progreso y para que la cumbre de Madrid logre que la unidad iberoamericana se vea más reforzada que nunca y que la voz de Iberoamérica, la voz en español, se oiga con fuerza en el mundo».

Antes de su encuentro con el canciller dominicano, Albares visitó un proyecto de cooperación impulsado por la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) para reforzar la atención integral a víctimas de violencia de género en el país, el segundo de la región con mayor tasa de asesinatos contra las mujeres. EFE

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