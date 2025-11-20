Ministro de Exteriores de India se reúne con Ministro de Comercio talibán en Nueva Delhi

2 minutos

Nueva Delhi, 20 nov (EFE).- El ministro de Exteriores indio, S. Jaishankar, se reunió este jueves en Nueva Delhi con el ministro de Industria y Comercio talibán de Afganistán, Nooruddin Azizi, quien llegó a India el lunes en el marco de un nuevo acercamiento comercial entre ambos países.

Durante el encuentro, los ministros discutieron temas relacionados con «una mayor activación del Puerto de Chabahar, la presentación de agregados comerciales de ambos países y la facilitación de la emisión de visas para los miembros del sector privado afgano», según informó en su cuenta de X el Ministerio de Comercio e Industria de Afganistán.

«Como resultado, se lograron acuerdos sobre la reactivación del grupo de trabajo que anteriormente existía entre ambos países, la creación de una cámara conjunta y la solución de los problemas del puerto de Chabahar», añadió el ministro afgano.

El puerto de Chabahar ha sido uno de los puntos fundamentales de esta visita, situado en la costa sur de Irán y desarrollado en gran parte con inversión india, permite a Nueva Delhi acceder a Afganistán y a los mercados de Asia Central sin atravesar territorio paquistaní. Islamabad mantiene bloqueado el tránsito terrestre indio hacia Afganistán, lo que ha convertido a este puerto en la principal vía para proyectar la presencia económica india en la región.

El desarrollo de Chabahar se ha visto condicionado por las recientes sanciones de Estados Unidos a Irán, que han dificultado su expansión y la llegada de nuevas inversiones, pese al interés de Nueva Delhi y Kabul en consolidar el corredor.

Por su parte, el ministro de Exteriores indio, S. Jaishankar, destacó en su cuenta de X que durante la reunión se abordaron formas de «fortalecer nuestro comercio, la conectividad y los vínculos entre ambos pueblos», y reiteró «el apoyo de la India al desarrollo y bienestar de la población afgana».

La visita se produce tras la reciente escalada fronteriza con Pakistán, que llevó a Kabul a imponer restricciones a las importaciones paquistaníes y a acelerar la búsqueda de rutas comerciales alternativas para reducir su dependencia del vecino.

Desde su vuelta al poder en 2021, los talibanes han mantenido contactos limitados con la comunidad internacional, principalmente con países de Asia Central, China y Rusia.

Aunque la India no reconoce formalmente al régimen talibán, esta visita afianza su acercamiento tras el viaje en octubre del ministro afgano de Exteriores, Amir Khan Muttaqi, cuando ambas partes acordaron la reapertura de la embajada india en Kabul. EFE

