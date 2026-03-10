The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Ministro de Exteriores de Israel: «No buscamos una guerra interminable»

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Jerusalén, 10 mar (EFE).- El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmó que su país no busca «una guerra interminable» con Irán y que esta acabará cuando, «a su debido tiempo», consulte con Estados Unidos el momento para ponerle fin.

En una rueda de prensa en Jerusalén con el ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, de visita a Israel en plena guerra con Irán, Saar dijo que «se han conseguido grandes logros ya» dañando el programa nuclear iraní, su sistema de misiles y a objetivos del régimen de los ayatolás, pero no ha concretado cuándo tiempo seguirá la ofensiva. EFE

mt/lss

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR