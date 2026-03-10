Ministro de Exteriores de Israel: «No buscamos una guerra interminable»

Jerusalén, 10 mar (EFE).- El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmó que su país no busca «una guerra interminable» con Irán y que esta acabará cuando, «a su debido tiempo», consulte con Estados Unidos el momento para ponerle fin.

En una rueda de prensa en Jerusalén con el ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, de visita a Israel en plena guerra con Irán, Saar dijo que «se han conseguido grandes logros ya» dañando el programa nuclear iraní, su sistema de misiles y a objetivos del régimen de los ayatolás, pero no ha concretado cuándo tiempo seguirá la ofensiva. EFE

