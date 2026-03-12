Ministro de Exteriores de Ucrania visita Panamá para firmar acuerdos e inaugurar embajada

Ciudad de Panamá, 12 mar (EFE).- El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, firmará el viernes acuerdos con Panamá e inaugurará la embajada ucraniana durante una visita oficial al país centroamericano, informó este jueves la Cancillería panameña.

La visita de Sybiha, la primera oficial de un ministro de Exteriores ucraniano a Panamá, tendrá lugar tras dos reuniones sostenidas por el presidente panameño, José Raúl Mulino, y su colega de Ucrania, Volodomir Zelenski, en foros internacionales, destacó un comunicado oficial.

El ministro ucraniano llegará este jueves a la capital panameña y el viernes firmará junto a su colega de Panamá, Javier Martínez-Acha, dos acuerdos: una hoja de ruta para el desarrollo de las relaciones entre ambos países y un memorando de entendimiento sobre cooperación académica.

«El canciller Sybiha inaugurará la Embajada de Ucrania en Panamá, acompañado por el ministro Martínez-Acha Vásquez», indicó la información oficial.

La agenda del ministro ucraniano, que concluirá mañana mismo su visita oficial, incluye una reunión en la Asamblea Nacional (AN, Parlamento unicameral) con la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, la diputada Walkiria Chandler, y otros diputados.

La delegación ucraniana la integran, además del canciller Sybiha, su esposa Tetiana Sybiha; la directora para América Latina y el Caribe del Ministerio de Asuntos Exteriores, Oksana Dramaretska; el portavoz de la Cancillería, Heorhii Tykhyi; Karyna Rohuila, consejera de la Dirección de Seguridad Internacional y Defensa del Ministerio de Asuntos Exteriores, y Oleksandr Rummo, encargado de Negocios de la Embajada de Ucrania en Panamá, indicó la misiva oficial.

La Cancillería panameña recordó que Panamá y Ucrania mantienen relaciones diplomáticas desde 1993, «fortalecidas recientemente con el apoyo de Panamá a la soberanía ucraniana y la cooperación en áreas comerciales, técnicas y diplomáticas».

Ambos países han firmado siete acuerdos y tienen otros seis en negociación, que abarcan temas comerciales, de cooperación contra el tráfico de estupefacientes, educación, intercambio de información tributaria y de trabajadores migrantes, dijo la Cancillería panameña. EFE

