Ministro de Exteriores egipcio abordará con Albares reforzar alianza estratégica y O.Medio

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El Cairo, 18 may (EFE).- El ministro de Exteriores egipcio, Badr Adelaty, inició este lunes un viaje a Madrid en el que tiene previsto abordar con su homólogo español, José Manuel Albares, las crisis en Oriente Medio y el refuerzo de la asociación estratégica entre Egipto y España.

Según informó Exteriores egipcio en un comunicado, «la visita bilateral tiene como fin fortalecer las relaciones estratégicas entre los dos países amigos en diversos ámbitos».

Abdelaty «mantendrá consultas políticas con su homólogo español para debatir formas de desarrollar la asociación estratégica e intercambiar puntos de vista sobre una serie de cuestiones regionales e internacionales de interés común», añadió.

Albares tiene previsto reunirse con su colega egipcio en la sede del Ministerio en Madrid, y ambos comparecerán en una rueda de prensa al término de sus conversaciones, según Exteriores de España.

Antes de viajar a Madrid, Abdelaty coordinó posturas respecto a la guerra en Irán con sus homólogos de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan, y Catar, Mohamed bin Abdulrahmán.

Los tres coincidieron en la necesidad de que Estados Unidos y la República Islámica sigan con el diálogo para evitar una confrontación de consecuencias «imprevistas» para Oriente Medio y el mundo.

La cooperación entre Egipto y España ha ido creciendo en los últimos años y las relaciones han sido elevadas en 2025 a nivel de asociación estratégica.

Ambos países firmaron el Acuerdo de Asociación Estratégica durante la visita oficial que el jefe de Estado egipcio, Abdelfatah al Sisi, realizó a Madrid en febrero de ese año, en la que también fueron rubricados varios memorandos de entendimiento en materia de cooperación económica, comercio, turismo, migración circular y transporte. EFE

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