Ministro de Exteriores francés dice que la guerra causa países fragmentados y terrorismo

París, 4 mar (EFE).- El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, alertó este miércoles de los riesgos que para la estabilidad de Irán y de Oriente Medio tiene el conflicto abierto por Estados Unidos e Israel en Irán y apeló a «evitar el fruto de las guerras» que a menudo es «países fragmentados» y «terrorismo».

«Queremos evitar lo que se produce a menudo al final de las guerras, sobre todo de las que están fuera del derecho internacional: países fragmentados donde se abren periodos de inestabilidad y donde progresan todos los tráficos y todas las formas de terrorismo», dijo Barrot a la televisión pública France 2.

El jefe de la diplomacia gala afirmó que «la prolongación indefinida de operaciones militares sin un objetivo preciso genera un riesgo importante de escalada que puede desembocar en un periodo de gran incertidumbre y gran inestabilidad».

«La guerra no crea por sí misma las condiciones de la paz. Y el despliegue de la fuerza no permite restaurar por sí solo la estabilidad y la seguridad», dijo Barrot, que consideró que «las armas tienen que apagarse lo antes posible para que la diplomacia vuelva a actuar».

El objetivo sería «que Irán, que es una gran nación, pueda coexistir con su entorno regional» para lo que sería necesario que Teherán «consienta concesiones importantes» y proceda a un cambio radical de postura.

Entre las condiciones aludió a una renuncia a su programa nuclear y balístico, a dejar de desestabilizar la región y a respetar los derechos fundamentales del pueblo iraní.

Sobre la coalición que pidió el presidente, Emmanuel Macron, para liberar las vías marítimas, Barrot aseguró que sería aplicar en el estrecho de Ormuz, en el que la circulación de barcos está amenazada por Irán, de un mecanismo similar a lo que ya existe en el mar Rojo para evitar los ataques de los hutíes a los barcos que transitan por esa zona. EFE

