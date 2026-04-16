Ministro de Exteriores francés trata con Villavicencio sobre narcotráfico y acuerdo de paz

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París, 16 abr (EFE).- El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, se entrevistó este jueves en París con su homóloga colombiana, Rosa Villavicencio, con la que trató sobre la lucha contra el narcotráfico y los Acuerdos de Paz de 2016.

Así lo informó en un comunicado el Ministerio de Exteriores francés, que también indicó que los dos cancilleres «intercambiaron impresiones sobre las crisis regionales e internacionales», sin mencionar cuáles.

El Gobierno francés recordó que esta entrevista permitió «realizar el seguimiento» del viaje que Barrot hizo a Colombia el pasado mes de noviembre, cuando anunció el lanzamiento de la vertiente internacional del plan de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

«Ambos ministros acordaron seguir profundizando su cooperación en este ámbito», refirió París.

El ministerio francés dijo que Barrot y Villavicencio «acordaron actuar en estrecha coordinación, especialmente en el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde Colombia inició el pasado enero su mandato como miembro electo».

De acuerdo con Exteriores de Francia, ambos ministros saludaron la continuación del trabajo del comité de diálogo político de alto nivel entre Francia y Colombia sobre la reforma rural integral.

Esta iniciativa, según incidió París, «se enmarca en el papel de Francia como país acompañante del Capítulo 1 del Acuerdo de Paz de 2016, formalizado en noviembre de 2024». EFE

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