Ministro de Exteriores iraní sobre Ormuz: «No hay soluciones militares a crisis políticas»

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Redacción Internacional, 5 may (EFE).- El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, criticó la madrugada de este martes las operaciones militares estadounidenses en el estrecho de Ormuz, donde la Casa Blanca ha movilizado sus fuerzas para permitir pasar algunos buques mercantes, y afirmó que «no hay soluciones militares» para esta situación».

«Los hechos en Ormuz dejan claro que no hay soluciones militares a una crisis política», escribió Araqchí en su cuenta de X.

El ministro de Exteriores iraní también advirtió a EE.UU. y a Emiratos Árabes Unidos (EAU) de «desconfiar» de quienes quieran «arrastrarlo de nuevo al atolladero».

Las tensiones en Oriente Medio volvieron a escalar a raíz de la movilización anunciada por el presidente estadounidense, Donald Trump, de centenares de aeronaves, destructores y drones para facilitar el paso por el estrecho de Ormuz de las embarcaciones atrapadas a raíz del bloqueo iraní.

Según EE.UU., esta operación, bautizada ‘Proyecto Libertad’, ha permitido el paso de dos buques mercantes con bandera estadounidense sin ningún daño sufrido por las embarcaciones militares de Washington, pese a que Irán ha asegurado que su Ejército abrió fuego contra estas naves y dos misiles impactaron contra una de ellas.

Araqchí también se refirió a este operativo: «El Proyecto Libertad es el Proyecto Punto Muerto», sentenció.

También este lunes un ataque con dron lanzado desde Irán provocó «un gran incendio» en la Zona Industrial Petrolera del emirato de Fuyaira, en el este de EAU, después de que el Ministerio de Defensa emiratí anunciara que está interceptando misiles y aeronaves no tripuladas.

EAU ha asegurado que se reserva el «pleno y legítimo derecho a responder» a estos ataques. EFE

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